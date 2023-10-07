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مغامرة مراد منير تعيد أضواء السامر من جديد

10/7/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) بعد غلق مسرح "السامر" والذي يعد من أهم الصروح المسرحية وأقدمها في مصر، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة تقرب من الثلاثين عاما ، كان لا بد أن تكون عودته قوية، واختيار المخرج الكبير مراد منير ليكون صاحب تلك العودة كان موفقا، فقد اختار منير مسرحية "المغامرة " لتكون أول عروض "السامر" بعد افتتاحه، وقد تم افتتاح العرض يوم الخميس الماضي وسط حضور جماهيري كبير وبعض من الفنانين والقيادات بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذين أثنوا جميعا على العرض وعناصره الباهرة.

ونص "المغامرة" مأخوذ عن مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس يعتبر من الأعمال ذات العيار الثقيل، وقام المخرج مراد منير بعمل إعداد للنص

حتى يتماشى مع عصرنا هذا وزماننا هذا، وتعد فكرة النص بسيطة جدًا.

وتدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال تلعبها ثلاث بنات، مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل، ويقدمن العرض، والعرض بطولة مجموعة من الشباب المسرحيين.
وعرض المغامرة من بطولة: مصرية بكر ، ليلي مراد ، يوسف مراد ، أحمد فتحي ، لمياء العبد ، إيهاب عز العرب ، فاطمة زكي ، عبد الله مهنا ، محمد هشام ، أشرف شكري ، محمد عاشور ، عبد الغني السعيد ، حامد سعيد ، محمد النبوي ، عمر الرفاعي ، أدهم صفوت ، بسملة خليل ، جنا خليل ، محمد عز ، أشعار أحمد الشريف ، ملابس ناجح أبو المجد ، ألحان محمد عزت ، استعراض محمد بيلا ، إضاءة عز حلمي.











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