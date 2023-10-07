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مُسلم يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 28 أكتوبر المقبل

10/7/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) يحيي الفنان مُسلم حفلا غنائيا بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم السبت الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها جمهوره.



مسلم اسمه الحقيقي أحمد، ولكن قصة اسم مسلم ترجع إلى أن والده أزهري، فكان يريد تسميته مسلم، ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد، فاتفقا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد، وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011، وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.



وكان مسلم قد قال من قبل في أحد البرامج عن أغنية "اتنسيت" والتي تعتبر أشهر أغانيه: "بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغنيات أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتى جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين، ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي اختاروها".









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