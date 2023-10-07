عماد صفوت يواصل تصوير صوت وصورة مع حنان مطاوع ويجسد دور شيخ

MENAFN - Youm7) يواصل الفنان عماد صفوت تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة " مع النجمة حنان مطاوع، المقرر عرضه على قناة Dmc، حيث يجسد خلال أحداث العمل دور شيخ يدعى "عبد التواب" وتعد هذه الشخصية مختلفة عن ما قدمه مسبقاً.

وكانت قناة dmc

قد

أعلنت

عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب، حيث ما زال مخرج العمل يصور باقى مشاهد المسلسل، وقد أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

عماد صفوت وحنان مطاوع وولاء الشريف من كواليس صوت وصورة





وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

وشارك الفنان عماد صفوت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.





عماد صفوت وحنان مطاوع وولاء الشريف من كواليس صوت وصورة



