ذكرى وفاة شادى عبد السلام.. ابن الإسكندرية وصل للعالمية وسكورسيزى رمم أحد أفلامه

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى وفاة المخرج شادى عبد السلام ، أحد أهم المخرجين المصريين ممن لهم تأثير كبير فى صناعة السينما المصرية والعربية، والذى وصل بأعماله إلى العالمية حاصداً جوائز مهمة فى تاريخه.

المخرج شادى عبد السلام ولد بمدينة الإسكندرية عام 1930 ودرس بكلية فيكتوريا عام 1948 م، كما درس علوم وفنون المسرح لمدة عام فى مدينة لندن، وعمل كمهندس ديكور للعديد من الأفلام السينمائية، حيث قدم فيلم "السمان والخريف" وفيلم "عروس النيل" وفيلم "رابعة العدوية" وفيلم "بين القصرين" وفيلم "شفيقة القبطية" وغيرها من الأفلام.

اشتهر المخرج شادى عبد السلام بثقل أفلامه من ناحية المحتوى أو الهوية المصرية الذى لم يتغافل عنها، ولعل أبرز عمل قدمه بالسينما ونال شهرة عالمية كبيرة هو فيلم "المومياء".

الفيلم أنتجته المؤسسة العامة للسينما المصرية فى عام 1974 وصدر فى 27 يناير 1975، وقد نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، وبالتالي وصل شادي عبد السلام إلى العالمية بعمل مصري خالص.

ولمن لا يعلم فقد أقدم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى على عمل ترميم للفيلم ضمن مشروع عالمى لترميم الأفلام تقوم بها منظمة السينما.