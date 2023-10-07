ذكرى ميلاد فارس السينما أحمد مظهر.. أبرز محطاته بمسيرة وصلت لـ 160 عملا

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظه ، الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، ويعد أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية، فقدم خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا.

بداية الفنان الراحل أحمد مظهر جاءت عام 1951 من خلال فيلم "ظهور الإسلام- الوعد الحق" وجسد فيه دور عمرو بن هشام أبو جهل، وهو فيلم من إخراج إبراهيم عز الدين، مستغلاً فيه مقوماته كفارس التي خطفت أعين المشاهدين.

أحمد مظهر وفاتن حمامة

في مسيرة أحمد مظهر العديد من الأعمال السينمائية المميزة، ولعل أحد أشهرها وأبرزها فيلم "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة من تأليف طه حسين وقصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج هنري بركات.

أيضا اشتهر أحمد مظهر بتاريخ محبيه وجمهور السينما المصرية والعربية بالأدوار التاريخية، الذين تعلقوا به من وقتها كفارس جسور، سواء بتجسيد دور سيف الدين قطز فى فيلم "واسلاماه" الصادر عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت اندروز وحوار يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتن، أو شخصية الناصر صلاح الدين بفيلم حمل نفس الإسم، مع المخرج يوسف شاهين.





احمد مظهر بدور صلاح الدين

لم يقف عند الأدوار التاريخية وإنما سطر لنفسه فصلاً مميزاً من الأعمال ذات القيمة الكبيرة التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، مثل "غرام الأسياد" مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز تأليف يوسف السباعي وإخراج رمسيس نجيب.

كما اشتهر بخفة دمه بأعمال ذات طابع كوميدي وأبرزها فيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع عادل إمام، إذ جسد دور (حامد) اللص الذي يحاول مع صديقه (إسماعيل) أو عادل إمام سرقة محل جواهرجي لكنهما يفشلان في ذلك بعد عدد من المواقف والأحداث الكوميدية.



