حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: تحقيق أحلامك

يتميز أصحاب برج الحمل بسرعة البديهة والقدرة على المنافسة والبقاء فى الصف الأول دائمًا، فهو شخصية شجاعة وجريئة وحالمة فى نفس الوقت.

برج الحمل فى حظك اليوم 8 أكتوبر

مولود برج الحمل يحقق التوازن بين عمله وحياته الاجتماعية، قادر على العمل في تواجد أي ضغوط، صبور متحمل صاحب قرار.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنانة اسعاد يونس، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

قد تواجه هذه الأيام بعض المشكلات فى مجالك المهنى، مما ينبهك بضرورة توخى الحذر فى تصرفاتك وسلوكياتك مع الرؤساء والزملاء حتى لا تقع فريسة بين أيديهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

هذه الأيام تشعر وكأنك واثق فى الحبيب بشكل أكثر، مما يساعد على عودة المشاعر بينك وبين شريك حياتك متدفقة، فهذا يسعده كثيرا، ويشعر بالاهتمام منك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

المبالغة فى عصبيتك فى كثير من الأحيان قد تسبب لك حدوث مضاعفات غير متوقعة، ولذلك حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الأمور التى تزيد من نفسيتك سوءًا، وحاول اتباع إرشادات الأطباء كما كتبها لك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة

يكتشف مواليد برج الحمل طرقًا جديدة تساعدهم على تحسين ظروفهم وأمورهم المهنية بشكل ملحوظ، كما يساعدهم على تحقيق جميع أحلامهم التى كانوا يحلمون بها على مدار الفترات الماضية.





برج الثور.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: لا تستسلم للخوف

مولود برج الثو هو الثروة التي ليست متمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. حيث يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد وغيرها من الصفات.

برج الثور فى حظك اليوم 8 أكتوبر

مواليد برج الثور لا يخوضون فى التفاصيل الصغيرة التى تفقدهم طاقتهم، ويهتمون أكثر بالنتائج التى تؤهلهم لمنصب القيادة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور أصاله وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى











حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تواجه حاليا مشكلات فى عملك عليك مواجهتها بشجاعة لأن الأمر سهل، ويمكنك الاستفادة من خبرة من هم أكبر سنا منك، بالإضافة إلى تعلم كيف تستعد للتعامل مع المشكلات المختلفة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

يظن البعض أن الحب أمر يعطل الإنسان عن النجاح فى حياته، وهو غير صحيح على الإطلاق، فالحب قد يكون دافعًا جيدًا من أجل أن يبدأ الإنسان حياة ناجحة، عليك أن تختار الجانب الجيد فى الحب، وهو أن يكون دافعا للنجاح وليس معطلا له.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

الطقس البارد يسبب لك الكثير من التأثيرات السلبية على جسمك، عليك الحفاظ على مستويات ملائمة من درجات الحرارة لجسمك وابتعد عن جهاز مبرد الهواء حتى تتجنب نزلات البرد الضارة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

الخوف من المستقبل هو هاجسك فى هذه الفترة، فأنت شديد الخوف من الأيام المقبلة، وتتوقع الكثير من الشر، وهو شعور خاطئ لا يوجد فيه أساس من الصحة، عليك ان تقوم باستعادة حياتك الطبيعية وعدم الاستسلام إلى هذا الخوف غير المبرر.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: لا تيأس

عدم القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات بسهولة، مشكلة تواجه أبناء برج الجوزاء، ويزعجون المحيطين بهم بتقلب مزاجهم المفاجئ لكن صحبتهم المرحة وشخصيتهم الجذابة تشفع لهم.



برج الجوزاء فى حظك اليوم 8 أكتوبر

مولود برج الجوزاء، يحب العيش وسط العائلة ويقدس الحياة الزوجية، كما أنه من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة.

شاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

الشخص الذى يفكر جيداً هو الذى يصل إلى نتائج أكيدة دون تردد، ولذلك حاول التفكير فى المواقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد، وربما قد تؤدّى دورًا إيجابيا كبيرًا هذه الأيام.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

إذا تركت مزاجك للعصبية فسوف تخسر شريك حياتك إلى الأبد ولذلك حاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على اتزانك وفكر بتأني في قراراتك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

احذر ربما تكون على أولى خطوات من التعب الصحى ما لم تلتزم باتباع التعليمات والارشادات التى وصفها لك الطبيب، ومن ثم سوف تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وتهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس فالأيام القادمة أفضل لك من أى وقت قد مضى.

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: احذر

يتمتع مواليد برج "السرطان" بالحنان والعطف، ما يجعلهم الأنسب للعمل فى مهنة التدريس والتمريض وغيرها من المهن التى يكون فيها التعامل أكثر مع الأشخاص التى تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.

برج السرطان في حظك اليوم 8 أكتوبر

يتميز أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى مع خيال واسع، ورغم أنه شديد الرومانسية إلا إنه أحيانًا ما يكون مزعجًا لأنه ذي انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان ديانا وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

تحاول أن تخدع البعض لتلبى رغباتك وتحقق ما تطمح إليه، لكن احترس من الانغماس فى هذه الأمور اليوم؛ وإلا ستجنى الكثير من المتاعب وستخسر الكثير من الناس الذين وثقوا بك

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى جدًا لكى تخطط لبعض الأنشطة العائلية، وعلاقات الصداقة بشكل خاص ولكن عليك أن تتجنب اللقاء بشريك حياتك أو أية لقاءات حميمية واجعل الأولوية للالتزامات العائلية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

صحتك ستكون ممتازة اليوم يمكنك أن تعززها بالاستماع إلى بعض الموسيقى أو الاستمتاع بالطبيعة الهادئة والاسترخاء فى الهواء الطلق، هكذا تتكامل صحتك النفسية والعقلية مع صحتك الجسدية وتصبح فى أفضل حال ممكنة وتتخلص من الإجهاد العقلي.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

من المهم أن تدرك قيمة المصداقية التى تتمتع بها لدى الآخرين وتحافظ عليها مهما تطلب منك الأمر من مواجهة مصاعب أو تحمل ضغوط إضافية، كن حذرًا من شخص قريب منك لكنه يتآمر ضدك، ولا تتردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.





برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: استقرار في العمل

يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات.

برج الأسد في حظك اليوم 8 أكتوبر

من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم معتدون بأنفسهم لا يقتنعون بالرأى الآخر بسهولة ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

يمكنك أن تتخذ القرارات الهامة فى مستقبلك المهني، ولكن يجب أن تبتعد عن التردد والحيرة وتشرك زملائك فى إنجازاتك وأن تظل متعاونًا، بحيث يردون لك الجميل عندما تسوء الأمور، ويجب أن تتمتع بروح الفريق حتى تنجح فى تحقيق أهداف العمل.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم أنت تشعر بقدر من الانفتاح على الآخرين، وتعيش فى حالة حب إيجابية مع شريك حياتك، فحياتك العاطفية اليوم فى أفضل حال، كما أنك يجب أن تتنزه مع شريك حياتك أو تسافرا سوياً فى احدى الرحلات أو تقوما بمغامرة جديدة سويًا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب كثرة الضغوط الواقعة عليك، يجب أن تنتبه جيدًا لصحتك وتبتعد عن كل المؤثرات السلبية التى تسبب لك الأمراض.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تخلص من الشكوك فى حياتك، هذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا، أنت بحاجة إلى تأكيد ذاتك فى العمل، ولن تصطدم بالكثير من العوائق فى الوقت الحالي.





برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: استقل برأيك

مولود برج العذراء تجده كتوم، صبور، واجتماعى، ما يجعله شخصية مثالية فى الحياة العائلية والعملية، يراه البعض بطل الأبراج ويراه البعض برج العظماء.

برج العذراء في حظك اليوم 8 أكتوبر

يتميز برج العذراء بالقلق والانفعال الدائم، وهو ملىء بالطاقة والحيوية وهو من أكثر الناس تمسكًا بالعادات والتقاليد وهو على استعداد لتقديم المساعدة، وحريص على المال والعاطفة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة عبلة كامل ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

تواجه بعض الصعوبة فى تحقيق أهدافك اليوم، حاول أن تبحث عن طريقة أخرى لحل أزماتك وخلافاتك حتى تستطع الوصول إلى ما تريد فى المستقبل، كما أن التخطيط لعملك شىء جيد يجب أن تسعى إليه.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المثالى لتجلس مع شريك حياتك جلسة رومانسية خاصة بك، أظهر له الحب والمودة والاهتمام، وتمتع ببعض الهدوء وابتعد عن العناد أو البحث عن الـأزمات والخلافات القديمة، التى قد تكون سببًا فى إزعاجه.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

اليوم الأنسب لاتخاذ قرار بشأن تحسين صحتك، عليك أن تبدأ فى اتباع نظام غذائى صارم، ولكن عليك كذلك التمسك ببعض الروتين لأن التخلى عنه بسهولة يسبب لك الكثير من الضيق، كما يمكنك أيضا بدء التدريبات للصحة النفسية.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، أن تعتمد فيها على حكمك الخاص، ولا تستمع من جديد إلى الآراء التى قد تضر بك، كما أن التأثر بآراء الآخرين سيجعلك غير سعيد، ويضعك فى مواقف محرجة.





برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: تصحيح أوضاع

القدرة على الحكم بين الناس بالعقل بعيدًا عن العاطفة من أهم صفات برج الميزان ، يتميز بالقدرة على تحقيق التوازن بين كل أمور حياته ويتميز بالنزاهة والإخلاص والقدرة على اتخاذ القرار، وعندما يشعر بالملل يصبح عديم الاهتمام.

برج الميزان فى حظك اليوم 8 أكتوبر

مولود برج الميزان دبلوماسى ويحب الحلول الوسط لتجنب الدخول فى صراعات، كما أنه يمكن الاعتماد عليه فى التخطيط الجيد لخطوات أى مشروع .

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

سيكون لديك الكثير من أوقات الفراغ اليوم حاول الاستفادة منها ولا تنخرط فى أشياء كثيرة تشتتك وتؤثر على كفأتك العامة وتستنزف طاقتك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقة حبك ستشهد تحسنًا سريعًا ما دمت تولى اهتمامك الأكبر لأن تحافظ على السلام فى العلاقة. جزء منك يدرك أن هناك تغيرات إيجابية تحدث مع من تحب وأن المتاعب التى تحدث مؤخرًا ليست أكثر من آلام ضرورية للنمو.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

التكتم الدائم على مشاعرك وانفعالاتك والتفكير طوال الوقت فى كيفية، التخلص منها وحل المشكلات يتسبب فى كثير من الأضرار النفسية لك، التى غالبًا ما تصاحب بأعراض صحية مثل تساقط الشعر، وبهتان الوجه، وألام المعدة والصداع.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

تعيش فترة هامة فى حياتك يثبت بها أن شخصيتك قادرة على الإدارة والقيادة، وتصحيح أوضاعك في العمل وجذب المحيطين لك.

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: دعوة عشاء

مولود برج العقرب

من أكثر الشخصيات حساسية وعاطفية، يحمل قلبًا طيبًا يتأثر به من يعرفه، يفكر دائمًا في الانتصارات التي تؤهله إلى أعلى درجات القيادة.

برج العقرب فى حظك اليوم 8 أكتوبر

يتميز أصحاب برج العقرب بالهدوء والرزانة، هو برج يتمتع بجاذبية عالية وحدس عال، ويتمكن من حل مشاكله بأسلوب سلس وبسيط.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان الراحل أحمد زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

سيكون لديك الكثير من أوقات الفراغ اليوم، حاول الاستفادة منها ولا تنخرط فى أشياء كثيرة تشتتك وتؤثر على كفاءتك العامة وتستنزف طاقتك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقة حبك ستشهد تحسنًا سريعًا مادمت تولى اهتمامك الأكبر لأن تحافظ على السلام فى العلاقة، جزء منك يدرك أن هناك تغيرات إيجابية تحدث مع من تحب، وأن المتاعب التى تحدث مؤخرًا ليست أكثر من آلام ضرورية للنمو.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تحتاج للخروج من جدولك المزدحم بالمهام والعمل لتعطى وقتًا لنفسك وتحصل على جسد لائق بدنيًا.. ضع فى اعتبارك أن الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو فى المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل، ومن ثمَّ زيادة الوزن

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ستتلقى دعوة على العشاء اليوم ولكنك لن تكون على يقين بشأن تلبيتها أو رفضها، يمكن أن تكون ممتعة، وبالتأكيد يمكنك أن تعتذر للشخص الذى دعاك ولكن فقط حاول ألا تجعله يعتقد أنك غير سعيد بتلك الدعوة.





برج القوس.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: تعاون مع شريك حياتك

يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها تمتعه بشخصية مستقلة، والثقة بالنفس، والطموح الذى يدفعه لوضع خطة للوصول لأهدافه التي يحلم بها.





برج القوس في حظك اليوم 8 أكتوبر

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية والذكاء والإفراط في إنفاق الأموال كما يمتلك وجهة نظر فلسفية مميزة، وعاشق للحياة لذلك يعتبر بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله .





مشاهير برج القوس

ومن مشاهير

برج القوس

النجم العالمي براد بيت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول ولا تيأس حتى تحقق مشروعك على أرض الواقع، ولكن راجع قرارتك جيداً حتى تتجنب إرتكاب المزيد من الأخطاء وتتكبد المزيد من الخسائر.





برج القوس حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

تعاون مع شريك حياتك في تربية أطفالكما، ولا تتجاهله وانصت له جيداً حتى تشعر معه بالسعادة التي تحلم بها طوال الوقت.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

اهتم بشرب الماء حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك باتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك حتى تحافظ على صحتك.





برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يحاول دائماً للوصول إلى حلمه ولا يجعل اليأس يتملك منه حتى يمضى قدماً في حياته المهنية.







برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: نافس زملائك





يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الكرم مع الآخرين، لذلك فهو محبوب من الجميع، كما يتسم بالصدق ويساعد من حوله طوال الوقت.





برج الدلو في حظك اليوم8 أكتوبر

يتسم مولود برج الدلو بصفات أخرى منها تمتعه بعقلية تجارية مميزة تدفعه لإبتكار أفكار جديدة ومميزة لذلك فهو متفوق في عمله طوال الوقت.





مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير

برج الدلو

النجمة جينيفر أنيستون، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:

ضع خطة جديدة تساعدك على النجاح في حياتك المهنية، حتى تنجح وتنافس زملائك طوال الوقت، كما عليك الإطلاع على كل جديد في مجالك المهنى.





برج الدلو حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

انصت لشريك حياتك وناقشه في أمور حياتكما طوال الوقت، وضع معه خطة تساعدكما على النجاح في حياتكما حتى تنعم بحياة هادئة مستقرة.





برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حافظ على صحتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة المفرطة مع مرور الوقت.





برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تجديد روتينه في العمل حتى ينجح ويتفوق وينصت لشريك حياته ويهتم به حتى تنجح علاقتكما.

برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: حياة هادئة





يتميز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات والتي منها الطموح الذى يدفعه لتحقيق النجاح والتفوق في عمله طوال الوقت، كما يتسم بالجدية في العمل ويستطيع تحمل المسئولية .





برج الجدى في حظك اليومأكتوبر

يتسم مولود برج الجدى بصفات أخرى منها رغبته الدائمة في الجلوس بالأماكن الهادئة، والرومانسية التي تدفعه طوال الوقت لتقوية علاقته بشريك حياته.





مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير

برج الجدى

الفنانة سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:

اعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مهامك في وقت قصير، حتى تنجز العديد من المهام المطلوبة منك وتحسن صورتك أمام رؤسائك في العمل.





برج الجدى حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

حاول أن تقترب من شريك حياتك وتحسن علاقتك به ولا تنصت لأى طرف ثالث يحاول إثارة المشاكل بينك وبينه حتى تعيش حياة هادئة كما كنت تحلم.





برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:

اتبع نظام غذائى صحى خالى من الدهون ومارس تمرين المشى بشكل يومى حتى تخسر المزيد من الوزن الزائد وتحافظ على رشاقتك.





برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على منافسة زملائه في العمل ويخسر وزنه الزائد الذى اكتسبه بسبب إفراطه في تناول الطعام الدسم.







برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر: ونس وسعادة





يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد للحياة وتمتعه بشخصية إجتماعية مميزة ورومانسى ومخلص لشريك حياته طوال الوقت، وغيور.





برج الحوت فى حظك اليوم 8 أكتوبر

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت والطموح الذى يدفعه لوضع خطط جيدة ليصل لهدفه الذى يحلم به.





مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير

برج الحوت

الفنانة هيفاء وهبي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتم بعملك ولا تهدر وقتك في أشياء غير مفيدة حتى تحقق هدفك وتنجز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، كما عليك وضع خطة تساعدك على تحقيق ذلك.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحدث مع شريك حياتك عن مستقبلكما وضع خطة جديدة معه لتحقيق ذلك، واقترب من أطفالك حتى يشعرون بالونس والسعادة.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك النفسية ومارس تمارين اليوجا التي تساعدك على تحسين حالتك المزاجية وتجعلك تشعر بالسعادة التي تحلم بها طوال الوقت.





برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على اسعاد نفسه ويهتم بعمله أكثر من أي وقت مضى، ولا يهدر وقته .



