وصفات طبيعية لعلاج أبرز مشاكل الشعر.. من التالف للمتقصف

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- Youm7) الشعر هو تاج المرأة الذى تسعى طوال الوقت للحفاظ عليه والاهتمام به بكافة الطرق الممكنة، لذلك عندما يعانى من أي مشكلة تلجأ للحلول التي تساعدها في التخلص من هذه المشكلة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لعلاج أبرز مشاكل الشعر، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " self ".
وصفات طبيعية لعلاج أبرز مشاكل الشعر
وصفة زيت جوز الهند لعلاج الشعر التالف
تساعد هذه الوصفة في علاج الشعر التالف من خلال تحضير 2 ملعقة كبيرة. وكوب زبادي كامل الدسم و1⁄2 كوب مايونيز و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهن ، ثم غسل الشعر بشامبو ثم وضع القناع بالتساوى على الشعر الرطب مع تمشيطه بالأصابع وترك جذوره نظيفة، وترك القناع لمدة
50-60 دقيقة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو، والبلسم المعتاد.
علاج مشاكل الشعر
وصفة خل التفاح للتخلص من قشرة الشعر
تساعد هذه الوصفة أيضاً في علاج القشرة بمراحلها المبكرة، وذلك من خلال تحضير نصف كوب من خل التفاح ونصف كوب ماء، و10-12 قطرة من زيت شجرة الشاي ، وقرص من الأسبرين، ثم سحق الأسبرين بملعقة ثم خلط المكونات معاً ووضعها في زجاجة رذاذ ورشها على فروة الرأس بالكامل، والانتظار لمدة 30 دقيقة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو.
وصفات طبيعية لعلاج أبرز مشاكل الشعر
وصفة زيت الزيتون للمعان وترطيب الشعر
تعمل هذه الوصفة على لمعان وترطيب الشعر من خلال تحضير ثمرة ونصف من فاكهة الأفوكادو و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و2 ملعقة كبيرة من عسل مانوكا وعصر نصف ليمونة و1-3 قطرات من الزيت العطري (اختياري)، ثم خلط جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعم وتغطية الشعر به بالتساوي ثم ارتداء غطاء دش والإنتظار لمدة 45 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.
وصفات لعلاج أبرز مشاكل الشعر
وصفة زيت الخروع لإصلاح تقصف الشعر
تعمل هذه الوصفة على إصلاح تقصف الشعر من خلال تحضير
كوب زبادي يوناني عادي مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع، 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و بيضة، ثم خلط المكونات معاً للحصول على عجينة ناعمة ووضعها على الرأس وتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي والإنتظار لمدة ساعة على الأقل ثم غسل الشعر .
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