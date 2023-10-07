خطوات سهلة لإزالة بقع الطلاء من الأرضيات.. من الليمون لصابون الأطباق

MENAFN - Youm7) تعتبر بقع الطلاء على الأرضيات من المشاكل الشائعة التي قد تواجهنا عند تجديد المنزل أثناء تغيير ألوانالجدرانأو الأبواب، وأحيانًا تتسبب محاولات إزالتها بالطريقة الخاطئة في زيادة صعوبة المشكلة، لذا نستعرض من موقع better homes أبرز الخطوات التي تساعد في تنظيفالأرضيات بالليمون والصابون.

تنظيف الأرضيات من البقع





خطوات تنظيف الأرضيات بصابون الأطباق:

اخلطي صابون الأطباق السائل والماء الدافئ بمقدار مناسب، حتى تحصلي على رغوة، ثم أحضري قطعة من القماش واغمسيها في المحلول الذي تم تحضيره مسبقًا من صابون الأطباق والماء الدافئ، ثم استخدمي قطعة القماش لفرك الأرضيات والتخلص من البقع الصلبة، ثم اتركيها فترة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم استخدمي قطعة قماش أخرى

جافة لمسح الأرضيات.

سكين معجون:

إذا لم تحصلي على نتيجة جيدة بعد الانتهاء من الخطوات السابقة فيفضل استخدام سكين المعجون، لكشط أي بقايا مع الحفاظ على عدم التسبب في عمل خدوش للأرضية، واحرصي على أن يكون التعامل برفق.



تنظيف الأرضية بالكحول والليمون:

اخلطي عصير الليمون مع القليل من الكحول

في وعاء مناسب، وكوني على علم بأن هذا الخليط أقوى بكثير من خليط الصابون.

قطعة قماش:

قومي بفك الطلاء بمحلول التنظيف، واغمسي قطعة القماش في المحلول وضعيها على المناطق المصابة

بالطلاء لعدة دقائق، ثم قومي بتوفير أكثر من قطعة قماش وبدلي بينهم، لنقع أكثر من مكان.

واستخدمي فرشاة التنظيف في التخلص من البقع بعد ما تم نقعها بالمحلول وقطع القماش واستمري في غسل الأرضية حتى تصبح خالية من الطلاء ونظيفة.

وبعد الانتهاء من المراحل السابقة اشطفي الأرضيات بشكل جيد وتخلصي من بقايا الطلاء، ثم استخدمي قطعة قماش جافة للتجفيف.





أفضل الطرق لتنظيف الأرضيات



