خطوات سهلة لإزالة بقع الطلاء من الأرضيات.. من الليمون لصابون الأطباق

(MENAFN
- Youm7) تعتبر بقع الطلاء على الأرضيات من المشاكل الشائعة التي قد تواجهنا عند تجديد المنزل أثناء تغيير ألوان
الجدران
أو الأبواب، وأحيانًا تتسبب محاولات إزالتها بالطريقة الخاطئة في زيادة صعوبة المشكلة، لذا نستعرض من موقع better homes أبرز الخطوات التي تساعد في تنظيف
الأرضيات بالليمون والصابون.
تنظيف الأرضيات من البقع
خطوات تنظيف الأرضيات بصابون الأطباق:
اخلطي صابون الأطباق السائل والماء الدافئ بمقدار مناسب، حتى تحصلي على رغوة، ثم أحضري قطعة من القماش واغمسيها في المحلول الذي تم تحضيره مسبقًا من صابون الأطباق والماء الدافئ، ثم استخدمي قطعة القماش لفرك الأرضيات والتخلص من البقع الصلبة، ثم اتركيها فترة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم استخدمي قطعة قماش أخرى
جافة لمسح الأرضيات.
سكين معجون:
إذا لم تحصلي على نتيجة جيدة بعد الانتهاء من الخطوات السابقة فيفضل استخدام سكين المعجون، لكشط أي بقايا مع الحفاظ على عدم التسبب في عمل خدوش للأرضية، واحرصي على أن يكون التعامل برفق.
تنظيف الأرضية بالكحول والليمون:
اخلطي عصير الليمون مع القليل من الكحول
في وعاء مناسب، وكوني على علم بأن هذا الخليط أقوى بكثير من خليط الصابون.
قطعة قماش:
قومي بفك الطلاء بمحلول التنظيف، واغمسي قطعة القماش في المحلول وضعيها على المناطق المصابة
بالطلاء لعدة دقائق، ثم قومي بتوفير أكثر من قطعة قماش وبدلي بينهم، لنقع أكثر من مكان.
واستخدمي فرشاة التنظيف في التخلص من البقع بعد ما تم نقعها بالمحلول وقطع القماش واستمري في غسل الأرضية حتى تصبح خالية من الطلاء ونظيفة.
وبعد الانتهاء من المراحل السابقة اشطفي الأرضيات بشكل جيد وتخلصي من بقايا الطلاء، ثم استخدمي قطعة قماش جافة للتجفيف.
أفضل الطرق لتنظيف الأرضيات
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