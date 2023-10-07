لماذا لا يُنصح بترتيب فراشك فور استيقاظك فى الصباح؟.. اسمح له بالتنفس

(MENAFN
- Youm7) طوال الوقت نسمع بعض النصائح التى إذا قام الفرد بها أصبحت حياته أفضل ويشعر بالتفوق والثقة والشعور بالسعادة وبالتغيير، ومن ضمن تلك الأمور هو تنظيف الفراش فور الاستيقاظ فى الصباح الباكر، مما يجعل الشخص يحصل على نوم هادئ فى الليل، ولكن قد يكون الأمر له بعض التأثيرات الضارة على الشخص، ولهذا يجب معرفة كيف لروتين صباحى عادى أن يؤثر على الشخص مثل ترتيب الفراش ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Brightside".
ضيوف غير مرغوب فيهم:
قد يشعر الشخص عند ترتيب الفراش بالشعور بالسلام، والهدوء، ولكن فى نفس الوقت، ترتيب الفراش يجعل الفراش مكانا مثاليا لعث الفراش، وهى الصغيرة والتى لا يمكن رؤيتها بدون المجهر، والتى تجعلها تنتشر على الفراش والشخص يحسب أنه نظيف، حيث تغطي العث بالأغطية التي فردتها لتوك.
ترتيب (1)
البطانية مكان مناسب لعث الفراش:
من المعروف أن عث الفراش يعيش فى الأماكن المظلمة والرطبة فى مناطق مثل المرتبة والوسائد، ويتغذى على خلايا الجلد الميتة، وعند ترتيب الفراش فى الصباح فإنك تفرد البطانية وتوفر لعث الفراش البيئة المثالية من الظلام والرطوبة.
لا تسمح للشمس بقتل عث الفراش: إذا تركت سريرك مكشوفًا في الصباح، فإن العث يتأثر بالهواء المتحرك وأشعة الشمس، وهما قاتلان طبيعيان له، ولهذا السبب من المهم جدًا أن تترك سريرك "يتنفس" لبضع ساعات، بدلاً من حماية هذه الكائنات تحت بطانيتك.
ترتيب (2)
أشعة الشمس تخيف عث الفراش:
يمكن للشخص أن يترك فراشه كما هو فى الصباح لأن العث يتأثر بالهواء المتحرك مع أشعة الشمس القوية، لتنهى على العث وتقضى عليه، مع ترك الفراش يتنفس لبضع ساعات، بدل من حماية حمايتهم تحت الفراش.
عند تنظيف الفراش لا تستخدم البخاخات القاتلة للحشرات:
يجب بعد ذلك عند تنظيف الفراش عدم استخدام البخاخات لقتل الحشرات، لأن ذلك سيكون صعبا ومتعبا لمن لديه الحساسية، ويمكن بدلا من ذلك التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية.
ترتيب (3)
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