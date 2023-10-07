لماذا لا يُنصح بترتيب فراشك فور استيقاظك فى الصباح؟.. اسمح له بالتنفس

MENAFN - Youm7) طوال الوقت نسمع بعض النصائح التى إذا قام الفرد بها أصبحت حياته أفضل ويشعر بالتفوق والثقة والشعور بالسعادة وبالتغيير، ومن ضمن تلك الأمور هو تنظيف الفراش فور الاستيقاظ فى الصباح الباكر، مما يجعل الشخص يحصل على نوم هادئ فى الليل، ولكن قد يكون الأمر له بعض التأثيرات الضارة على الشخص، ولهذا يجب معرفة كيف لروتين صباحى عادى أن يؤثر على الشخص مثل ترتيب الفراش ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Brightside".





ضيوف غير مرغوب فيهم:

قد يشعر الشخص عند ترتيب الفراش بالشعور بالسلام، والهدوء، ولكن فى نفس الوقت، ترتيب الفراش يجعل الفراش مكانا مثاليا لعث الفراش، وهى الصغيرة والتى لا يمكن رؤيتها بدون المجهر، والتى تجعلها تنتشر على الفراش والشخص يحسب أنه نظيف، حيث تغطي العث بالأغطية التي فردتها لتوك.



ترتيب (1)

البطانية مكان مناسب لعث الفراش:

من المعروف أن عث الفراش يعيش فى الأماكن المظلمة والرطبة فى مناطق مثل المرتبة والوسائد، ويتغذى على خلايا الجلد الميتة، وعند ترتيب الفراش فى الصباح فإنك تفرد البطانية وتوفر لعث الفراش البيئة المثالية من الظلام والرطوبة.



لا تسمح للشمس بقتل عث الفراش: إذا تركت سريرك مكشوفًا في الصباح، فإن العث يتأثر بالهواء المتحرك وأشعة الشمس، وهما قاتلان طبيعيان له، ولهذا السبب من المهم جدًا أن تترك سريرك "يتنفس" لبضع ساعات، بدلاً من حماية هذه الكائنات تحت بطانيتك.



ترتيب (2)

أشعة الشمس تخيف عث الفراش:

يمكن للشخص أن يترك فراشه كما هو فى الصباح لأن العث يتأثر بالهواء المتحرك مع أشعة الشمس القوية، لتنهى على العث وتقضى عليه، مع ترك الفراش يتنفس لبضع ساعات، بدل من حماية حمايتهم تحت الفراش.





عند تنظيف الفراش لا تستخدم البخاخات القاتلة للحشرات:

يجب بعد ذلك عند تنظيف الفراش عدم استخدام البخاخات لقتل الحشرات، لأن ذلك سيكون صعبا ومتعبا لمن لديه الحساسية، ويمكن بدلا من ذلك التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية.

ترتيب (3)



