الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تعقد اجتماع المائدة المستديرة الوزارى الرابع لدعم أوكرانيا

MENAFN - Youm7) يعقد يوم الأربعاء، 11 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بمراكش جلسة لدعم أوكرانيا ، وبحسب الموقع الرسمي فقد تسبب الغزو الروسي في خسائر هائلة لشعب أوكرانيا واقتصادها، مما دفع ما لا يقل عن سبعة ملايين أوكراني إضافي إلى دائرة الفقر.

وكان للحرب أيضًا تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم البيئة الاقتصادية الصعبة التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ناهيك عن زيادة التجزؤ.

ولهذا السبب، فإن الدعم المتواصل لمساعدة أوكرانيا على تحقيق الاستقرار والإصلاح وإعادة البناء يُعد استثمارًا في الاستقرار والرخاء على مستوى العالم. وفي إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، ستعقد مناقشات المائدة المستديرة الوزارية الرابعة حول أوكرانيا في 11 أكتوبر

2023 تحت الرئاسة المشتركة لحكومة أوكرانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وستركز على الدعم المالي لأوكرانيا وتأثيره، وأيضًا على الدروس المستفادة عالميًا من هذا الدعم.

ستُبث هذه الفعالية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مباشرةً من الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف تكون مصحوبة بترجمة فورية باللغتين العربية والفرنسية.



