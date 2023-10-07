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3.304 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

10/7/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Youm7) بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.304 مليون طن خلال شهر يونيو 2023، مستأثرة بحصة بلغت 23.5% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهريةحول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة أوابك .











وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 0.70 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، ليصل إلى 11.84 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، ليصل إلى 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية،وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ، ليصل إلى 10.05 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.20 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ليصل إلى 13.21 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.





وارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر يوليو 2023 إلى 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.













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