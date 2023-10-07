أسعار الأسماك اليوم الأحد فى الأسواق

MENAFN - Youm7) تراوح سعر البلط مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا و72 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 61 و67 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والبورى 80 إلى 110 جنيها، بحسب شعبة الأسماك، حيث تشهد الأسواق حالة من استقرار أسعار الأسماك حيث تواصل أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 75 إلى 110 جنيهات، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة السويسي فقد بلغت 75 إلى 105 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 130 إلى 270 جنيها، والسبيط من 200 إلى 320 جنيها.

وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 400 و490 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 310 و390 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 190 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و180 جنيها.



