أسعار الأسماك اليوم الأحد فى الأسواق

(MENAFN
- Youm7) تراوح سعر البلط مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا و72 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 61 و67 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والبورى 80 إلى 110 جنيها، بحسب شعبة الأسماك، حيث تشهد الأسواق حالة من استقرار أسعار الأسماك حيث تواصل أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.
وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 75 إلى 110 جنيهات، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة السويسي فقد بلغت 75 إلى 105 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 130 إلى 270 جنيها، والسبيط من 200 إلى 320 جنيها.
وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 400 و490 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 310 و390 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 190 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و180 جنيها.
MENAFN07102023000132011024ID1107206769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.