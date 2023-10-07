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كيف سيتم خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار فى رأس المال البشرى؟

10/7/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في مركش بالمغرب يوم الجمعة، 13 أكتوبر كيفية خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في راس المال البشرى ، حيث تضم البلدان النامية 84% من قوة العمل العالمية، وهذا الاتجاه مرشح للاستمرار.

فعلى سبيل المثال، بحسب البنك الدولى ، بحلول عام 2040، يجب أن توفر أفريقيا مليوني فرصة عمل شهريًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة.


ومما يؤسف له أن الكثير من العمال - ما يصل إلى 7 من كل 10 أشخاص في البلدان النامية - يعملون في وظائف منخفضة القيمة المضافة، ولا يكسبون سوى القليل ويفتقرون إلى الأمان المالي.

وبالرغم من الأزمات العالمية التي تؤثر على معدلات التشغيل، فإن الاتجاهات الكبرى الناشئة، مثل التغير في المشهد التكنولوجي، والتوسع الحضري، وتغير المناخ، وارتفاع أعداد المسنين بين سكان العالم تتيحُ فرصًا جديدة. ويُعد التعاون بين الحكومات ومؤسسات الأعمال وقطاع التنمية أمرًا بالغ الأهمية لخلق فرص عمل آمنة وعالية الإنتاجية.

والاستثمار في رأس المال البشري يعني تزويد الناس بالمعارف والصحة الجيدة والمهارات حتى يتمكنوا من شغل وظائف اليوم - وخلق فرص عمل للمستقبل.

خلال الفعالية في 13 أكتوبر سيتم استكشاف الحلول لتعزيز خلق فرص العمل وريادة الأعمال على نحو شامل للجميع، يتحدث في الفعالية ،أكسيل فان تروتسنبيرغ ، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ، وريما نانافاتى، مديرة رابطة النساء اللائي يعملن لحسابهن (SEWA)، ، وأوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، السنغال، وأمل حسان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أوتسورس جلوبال.


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