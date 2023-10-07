رواية ماريو وأبو العباس لـ ريم بسيونى تتناول حياة الصوفى والمعمارى

MENAFN - Youm7) صدرت عن دار نهضة مصر رواية "ماريو وأبو العباس"للدكتورة ريم بسيونى، وهى رواية تاريخية شيقة عن رحلة الولي المتصوف "المرسي أبو العباس " من الأندلس إلى الإسكندرية وعصر المهندس المعماري الإيطالي "ماريو روسي اللي صمم كما قام ببناء أكتر من 250 مسجدا في مصر.

تدور أحداثه الرواية بين عصر المتصوف المرسي أبو العباس، وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، فعلى الرغم من بعد المسافة الزمنية بين الشخصيتين وما واكبهما من أحداث إلا أن الكاتبة ريم بسيوني تقدم لنا حياتهما وكيف تعرف المصمم المعماري الإيطالي الذي بنى العديد من المساجد لوزارة الأوقاف المصرية على شخصية المرسى أبو العباس حينما كلف بتصميم وتنفيذ بناء مسجده في الإسكندرية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفى الرواية نتعرف على حياة هذا الصوفى الذى هاجر مجبراً مع أسرته من مدينة مرسيه في الأندلس إلى تونس حيث تعرف على القطب الصوفي الشاذلي وانتقل معه إلى الإسكندرية وعاشا بها وشهدا معاً أحداثا عظيمة أثرت فيهما، كما نشهد تعارفه بالبوصيري وتأثيره فيه وابن عطاء السكندري الذي صار امتداداً للشاذلي وأبو العباس الذي صار رمزا لا يزال يحيا في حياة أهل الإسكندرية.

ومن الرواية:

"وكأن غبار الشمس يعبر سبر الأحداق ترقرقت الدموع لأول مرة.

التفت إليَّ وقال: أحمد.. لِمَ أنزل الله آدم للأرض؟

قلت بلا تفكير: جاء إلى الأرض ليسفك الدماء، وينشر الفساد.

- هذا كلام الملائكة.

- رأيته بأعم عيني.

- ولكن الله رأى القلوب، ورأيت أنت الرسوم والصور.

- نقطة سوداء داخل النفس تُدمر الأرض وما عليها.

فقال أبو الحسن: بل نقطة خير داخل النفس تقيم الأرض وما عليها، انظر حولك.

- أرى الحروب والضلال

- وأنا أرى الخير والحكمة، الأثر والعلم، الرحمة والكرم، صفاء النفوس، ورضا الجوارح، ورقة الأفئدة.. لم يخلقنا الله للسخط. الزهد أكبر من لبس الصوف. الزهد هو أن تَثْبُت مع تقلبات الحال بنفس راضية".

ماريو وأبو العباس



