احتفالات المصريين.. تاريخ من البهجة ندوة فى قصر الأمير طاز .. اعرف موعدها

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي، التى تقام هذا الشهر بعنوان "احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة، فى يوم اليوم 8 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساء.

يستضيف الصالون الدكتور ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي الحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، و الدكتور محمد شبانه أستاذ الموسيقى والتراث الشعبى بأكاديمية الفنون.

يتناول الضيوف الحديث حول الاحتفالات المصرية عبر العصور مع التركيز على الطرق التي تم اتباعها للحفاوة بمنجزات الحياة بما تحويه من مناسبات وأعياد وانتصارات، وكيفية استمرارها كتراث حي ومعاش بين المصريين.

يتخلل الصالون مجموعة من الفقرات الفنية إذ يقدم الفنانين أدهم آسر، و محمود عزت عرض فني موسيقي يتضمن بعض أغاني الاحتفالات والبهجة المصرية .

ويقع قصر الأمير طاز بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة وقد أنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية، والذي بدأ يظهر اسمه خلال حكم عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون (1343 – 1345م) إلى أن أصبح في عهد أخيه الصالح زين الدين حاجى أحد الأمراء ممن بيدهم الحل والعقد في الدولة في ذلك الوقت.

تبلغ مساحة القصر الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع وهو عبارة عن فناء كبير فى الوسط خصص كحديقة تتوزع حولها من الجهات الأربع مباني القصر الرئيسية والفرعية وأهمها جناح الحرملك والمقعد أو المبني الرئيسي المخصص للاستقبال واللواحق والتوابع والإسطبل.