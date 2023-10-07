شاهد أعمال عطيات سيد فى معرض اسكيتش بمتحف محمود خليل

MENAFN - Youm7) نشر الفنان ياسر جاد مدير قاعة أفق للفنون، التي تقع بمتحف محمود خليل وحرمه، عددًا من الاسكيتشات الخاصة بالفنانة التشكيلية عطيات سيد، التى تعرض فى معرض اسكيتشات فى دورته الأولى.



وقال الفنان الكبير الدسوقي فهمى عن تجربتها، تنفرد "سكشات عطيات" عن أجواء وعوالم المرأة من مختلف الطبقات ومن المستويات النفسية والإجتماعية والمعرفية المفاوته والمتباعدة، بأنها اعتبرته عالما غنيا متشابها ومتنافضا، تيح لها إمكانية التعمق والتفرس بما لايتاح مطلقا لأى رسام سكتشات من الرجال.



وتابع الدسوقى فهمى، يتيح لها إمكانية التعمق والتفرس بما لا يتاح مطلقا لاى رسام سكتشات من الرجال، وتمتد تجربتها في رسم السكتشات عن الطبيعة على مدى امتد لعقود بداء من الأقصر واسواقهات والقرنة بروحها التاريخية وحول التنافس بين أعضاء مرسم الأقصر الشهير في القرنة التابع لكلية الفنون، وطلبة دراساتها العليا، بالإضافة إلى الحاصلين على منح التفرغ مثل الفنان جمال محمود والنحات الفلسطيني مصطفى الحلاج وغيرهم كثيرين ثم النساء في موائد الحسين والعاملين وزبائن مختلف "خانات"، خان جعفر، خان الخليلى فصلة ومنطقة الأزهر وغيرها من أحياء قلب القاهرة.

اسكيتش عطيات السيد





اسكيتش التشكيلية عطيات السيد





اسكيتش الفنانة عطيات السيد







عُرفت الفنانة الراحلة عطيات السيد بتناولها المكثف موضوع الطبيعة الصامتة، وقد اعتمدت في تناولها هذا الموضوع على مجموعة من العناصر التي تحمل في طياتها نوعاً من الحنين إلى الماضي، فجانب من مفرداتها تلك يرتبط ذهنياً وشعبياً بفترات زمنية سابقة ولم يعد أغلبها قيد الاستخدام والتداول، كموقد الكيروسين وماكينات الحياكة المنزلية، وغيرها من الأدوات، ما يلفت في تلك الأعمال التي قدمتها عطيات سيد حول الطبيعة الصامتة أنها تعاملت مع هذه العناصر الجامدة وحولتها إلى ما يشبه الكائنات العضوية التي تنضح بالحياة، كائنات لها حياتها الخاصة وقوانينها الذاتية التي أخضعتها الفنانة لمنطقها في البناء والتشكيل.