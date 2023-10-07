فعاليات اليوم.. افتتاح معرض عن جورج بهجورى وندوة احتفالات المصريين بالأمير طاز

MENAFN - Youm7) يقام، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عدد منالفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان "احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة. ضمن فعالياتصالون نفرتيتي الثقافي وتقام هذا الشهر

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتورة ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي الحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، و الدكتور محمد شبانه أستاذ الموسيقى والتراث الشعبي

بأكاديمية الفنون.

يتناول الضيوف الحديث حول الاحتفالات المصرية عبر العصور مع التركيز على الطرق التي تم اتباعها للحفاوة بمنجزات الحياة بما تحويه من مناسبات وأعياد وانتصارات، وكيفية استمرارها كتراث حي ومعاش بين المصريين.

كما

يفتتح

جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس معرض بعنوان "

بهجورى

وفنانى الكاريكاتير"، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض، أحمد طوغان، وأدهم لطفى، أرسن جفرسون، وأنس اللقبس، وإيهاب شاكر، وبهجت عثمان، تاج، وجمعة فرحات، وحجازى، حسن الفداوى، حسن حاكم، حسن عباس، رجائى ونيس، رومانى سمير، رؤوف عبده، رؤوف عباد، هدى العدوى، سليمان عبد المحسن، سمير عبد الخالق، سيد بدوى، صلاح الليثى، صلاح جاهين، عفت، عمرو سليم، ماهر دانيل، محسن جابر ، محمد تاعب، ومحمد حاكم، محمد حسن، محمد عمر، مصطفى حسين، ناجى كامل، نرمين بهاء، هانى عبد الجواد، وعمرو فهمى.



