فعاليات اليوم.. افتتاح معرض عن جورج بهجورى وندوة احتفالات المصريين بالأمير طاز

(MENAFN
- Youm7) يقام، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عدد من
الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان "احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة. ضمن فعاليات
صالون نفرتيتي الثقافي وتقام هذا الشهر
وتأتى الندوة بمشاركة الدكتورة ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي الحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، و الدكتور محمد شبانه أستاذ الموسيقى والتراث الشعبي
بأكاديمية الفنون.
يتناول الضيوف الحديث حول الاحتفالات المصرية عبر العصور مع التركيز على الطرق التي تم اتباعها للحفاوة بمنجزات الحياة بما تحويه من مناسبات وأعياد وانتصارات، وكيفية استمرارها كتراث حي ومعاش بين المصريين.
كما
يفتتح
جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس معرض بعنوان "
بهجورى
وفنانى الكاريكاتير"، في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض، أحمد طوغان، وأدهم لطفى، أرسن جفرسون، وأنس اللقبس، وإيهاب شاكر، وبهجت عثمان، تاج، وجمعة فرحات، وحجازى، حسن الفداوى، حسن حاكم، حسن عباس، رجائى ونيس، رومانى سمير، رؤوف عبده، رؤوف عباد، هدى العدوى، سليمان عبد المحسن، سمير عبد الخالق، سيد بدوى، صلاح الليثى، صلاح جاهين، عفت، عمرو سليم، ماهر دانيل، محسن جابر ، محمد تاعب، ومحمد حاكم، محمد حسن، محمد عمر، مصطفى حسين، ناجى كامل، نرمين بهاء، هانى عبد الجواد، وعمرو فهمى.
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