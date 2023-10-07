دوريس ليسينج.. أكبر حائزة على جائزة نوبل للأدب منذ 1901

(MENAFN
- Youm7) دوريس ليسينج.. كاتبة بريطانية، لا تزال حتى يومنا هذا، هى أكبر حائزة على جائزة نوبل للأدب منذ انطلاق الجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب عام 1901.
دوريس ليسينج
حينما حازت البريطانية دوريس ليسينج على جائزة نوبل للأدب عام 2007، كانت تبلغ من العمر 88 عامًا، وجاء فى حيثيات منحها الأكاديمية السويدية أنها نالت الجائزة لـ"تلك الملحمة والتجربة الأنثوية، التي أخضعت، بالشك والنار وقوة الرؤية، حضارة منقسمة للتدقيق".
حينما علمت دوريس ليسينج أنها حصلت على جائزة الأدب، خرجت من المنزل وجلست على السلم الخارجى أمام منزلها بعد سماع الأخبار.
دوريس ليسينج مع ميدالية جائزة نوبل للأدب
دوريس ليسينج ولدت تحت اسم دوريس ماى تايلر فى 22 أكتوبر لعام 1919، ورحلت عن عالمنا فى 17 نوفمبر 2013، هي كاتبة وروائية بريطانية، حازت على جائزة نوبل للآداب عام 2007، وتعتبر السيدة الحادية عشر التي تحوز على الجائزة في فئة الأدب، وأكبر الفائزين عمراً فى هذه الفئة.
دوريس ليسينج أمام منزلها عقب فوزها بجائزة نوبل للأدب
انتقلت دوريس ليسينج مع عائلتها إلى مستعمرة بريطانية في روديشيا الجنوبية "زيمبابوي حالياً" عام 1925م، درست فى مدرسة دومينيكان كوفينت الثانوية حتى بلغت الثالثة عشرة من العمر، بدأت أول محاولاتها في الكتابة في عام 1937.
انضمت ليسينج بعد طلاقها إلى نادى كتب اليسار وهو أحد نوادي الكتب الشيوعية، ومن أشهر مؤلفاتها "The Golden Notebook"، وورد اسمها في فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي بعنوان أغبياء نافعين.
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