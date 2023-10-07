دوريس ليسينج.. أكبر حائزة على جائزة نوبل للأدب منذ 1901

MENAFN - Youm7) دوريس ليسينج.. كاتبة بريطانية، لا تزال حتى يومنا هذا، هى أكبر حائزة على جائزة نوبل للأدب منذ انطلاق الجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب عام 1901.

دوريس ليسينج





حينما حازت البريطانية دوريس ليسينج على جائزة نوبل للأدب عام 2007، كانت تبلغ من العمر 88 عامًا، وجاء فى حيثيات منحها الأكاديمية السويدية أنها نالت الجائزة لـ"تلك الملحمة والتجربة الأنثوية، التي أخضعت، بالشك والنار وقوة الرؤية، حضارة منقسمة للتدقيق".

حينما علمت دوريس ليسينج أنها حصلت على جائزة الأدب، خرجت من المنزل وجلست على السلم الخارجى أمام منزلها بعد سماع الأخبار.

دوريس ليسينج مع ميدالية جائزة نوبل للأدب





دوريس ليسينج ولدت تحت اسم دوريس ماى تايلر فى 22 أكتوبر لعام 1919، ورحلت عن عالمنا فى 17 نوفمبر 2013، هي كاتبة وروائية بريطانية، حازت على جائزة نوبل للآداب عام 2007، وتعتبر السيدة الحادية عشر التي تحوز على الجائزة في فئة الأدب، وأكبر الفائزين عمراً فى هذه الفئة.





دوريس ليسينج أمام منزلها عقب فوزها بجائزة نوبل للأدب





انتقلت دوريس ليسينج مع عائلتها إلى مستعمرة بريطانية في روديشيا الجنوبية "زيمبابوي حالياً" عام 1925م، درست فى مدرسة دومينيكان كوفينت الثانوية حتى بلغت الثالثة عشرة من العمر، بدأت أول محاولاتها في الكتابة في عام 1937.





انضمت ليسينج بعد طلاقها إلى نادى كتب اليسار وهو أحد نوادي الكتب الشيوعية، ومن أشهر مؤلفاتها "The Golden Notebook"، وورد اسمها في فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي بعنوان أغبياء نافعين.