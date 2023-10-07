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أمازون تتيح شراء الألعاب عبر خدمة الألعاب السحابية التابعة لها.. اعرف التفاصيل

10/7/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت
شركة أمازون لمستخدميها
القدرة على شراء الألعاب عبر خدمة الألعاب السحابية Luna، لكن في نفس الوقت فإن المستخدمين سيتمكنون فقط من شراء عناوين مختارة من Ubisoft.

وكانت أمازون تعلن عن الألعاب التي يمكنك شراؤها مباشرة على صفحة Luna الرئيسية ، بما في ذلك Assassin's Creed Mirage التي تم إصدارها للتو.

ومع ذلك، إذا قررت شراء لعبة Ubisoft عبر Luna، فستحتاج إلى اشتراك Amazon Prime أو Luna Plus لتتمكن من بث تلك اللعبة المشتراة، وفقًا لمنشور مدونة أمازون حول هذه الميزة، وفقا لتقرير theverge.



وتعد القدرة على شراء الألعاب أمر جيد في حد ذاته، ففى السابق لم يكن بإمكان المستخدمين ممارسة الألعاب على Luna إلا من خلال الاشتراك في قنوات محتوى محددة، أو الوصول إلى مجموعة دورية من الألعاب المتاحة لمشتركي Amazon Prime، أو لعب ألعاب Ubisoft التي تمتلكها بالفعل للكمبيوتر الشخصي على خدمة الألعاب السحابية .



وفقًا لـ Amazon، ستتمكن من لعب ألعاب Ubisoft التي تشتريها من خلال Luna دون الاتصال بالإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا، لكن إعلان أمازون عن الميزة الجديدة يشير إلى إمكانية لعب ألعاب Ubisoft التي تم شراؤها على الخدمات السحابية الأخرى أيضًا .







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