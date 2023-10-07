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مايكروسوفت تطرح متجر تطبيقات جديدا على الويب لنظام تشغيل ويندوز

10/7/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة مايكروسوف
نسخة ويب جديدة من متجر التطبيقات الخاص بها لنظام التشغيل Windows، حيث تم تصميمه كبديل للطريقة الحالية للعثور على تطبيقات Windows على الويب، مع فتح روابط من الموقع في Microsoft Store على Windows 10 أو Windows 11.



ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تخلصت شركة البرمجيات العملاقة من قاعدة بيانات React القديمة من إصدار الويب السابق الخاص بها بمتجر Microsoft واستبدلتها بإصدار ويب حديث يستخدم Shoelace وLit وVite والواجهة الخلفية C# ASPNET.



يوضح مهندس مايكروسوفت جودا جابرييل في منشور على X (تويتر سابقًا): "كان الموقع القديم عبارة عن قاعدة تعليمات برمجية لـ React مبنية على إطار عمل واجهة مستخدم قديم"، مضيفا "لقد أنشأنا تجربة مستخدم جديدة من خلال واجهة مصممة بعناية، وطرق أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة، ومجموعة تقنيات الويب الحديثة.. آمل أن يجد الناس ذلك مفيدًا."



يسهل الآن متجر الويب المعاد تصميمه البحث عن تطبيقات Windows أو ألعاب Xbox PC التي يمكنك تنزيلها من خلال تطبيق Microsoft Store الرئيسي على Windows.



قد تكون واجهة الويب الجديدة هذه مفيدة لشركة Microsoft حيث تتطلع إلى توسيع تطبيقاتها وألعابها إلى ما هو أبعد من Windows فقط، وكشف Phil Spencer رئيس Xbox
في وقت سابق من هذا العام، أن Microsoft تقوم ببناء متجر ألعاب Xbox للهواتف المحمولة تحسبًا لإجبار شركات مثل Apple و Google على فتح متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها.



ويتم إطلاق متجر ألعاب Xbox للهواتف المحمولة من Microsoft في عام 2024، وذلك بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، وستحتاج إلى نوع ما من واجهة الويب لقابلية الاكتشاف في نتائج البحث والروابط على شبكات التواصل الاجتماعي.









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