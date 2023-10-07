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كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق PLD Space لأول صاروخ فضائى لها

10/7/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) انطلق الصاروخ شبه المدارى Miura 1 التابع لشركة PLD Space من مركز اختبار El Arenosillo في المعهد الوطني لتكنولوجيا الفضاء الجوى في هويلفا إسبانيا.



وكان من المقرر أن تستمر المهمة 12 دقيقة وأن تصل إلى ارتفاع 50 ميلاً (80 كيلومترًا) فوق سطح الأرض، وهو الارتفاع الذي يبدأ منه الفضاء ، وفقًا لوكالة ناسا والجيش الأمريكي، (ومع ذلك، فإن هذا غير مقبول عالميًا؛ فبعض المنظمات تختار خط كارمان، الذي يقع على ارتفاع 62 ميلًا، أو 100 كيلومتر)، وفقا لتقرير سبيس.



Miura 1 الذي سمي على اسم نوع من الثيران المقاتلة لم يصل إلى هذا الارتفاع، حيث وصل إلى حوالي 29 ميلاً (47 كم)، وفقًا للبث عبر الإنترنت للمهمة ، لكن أداء الصاروخ كان جيدًا في أول رحلة تجريبية له على الإطلاق، مما جعل موظفى شركة PLD Space يحتفلون.



ويعد Miura 1 هو صاروخ أحادي المرحلة يبلغ ارتفاعه 41 قدمًا (12.5 مترًا)، ويمكنه حمل حوالي 220 رطلاً (100 كيلوجرام) من الحمولة فى رحلات قصيرة إلى الفضاء دون المدارى.



وحملت Miura 1 حمولة في مهمتها الأولى، وهي تجربة أجراها المركز الألماني لتكنولوجيا الفضاء التطبيقية والجاذبية الصغرى، والتي درست ظروف الجاذبية الصغرى أثناء الرحلة، وفقًا لموقع PLD Space، ووضعت الشركة أيضًا صورًا لموظفيها على متن الطائرة للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية.



وانتهت المهمة بسقوط Miura 1 في المحيط الأطلسي، وكان لدى PLD Space قوارب في المنطقة تهدف إلى استعادة السيارة للفحص والتحليل.









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