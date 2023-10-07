Sunday, 08 October 2023 09:10 GMT

هيئة تنظيمية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد أمازون لهذا السبب

10/7/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت واحدًا من أكثر من 200 مليون عضو في نظام Prime، أصبح متاح لك الوصول إلى خدمة بث الفيديو والصوت والتسليم المجاني والسريع لجميع العناصر التي ترسلها أمازون بأقل من 100 جنيه إسترليني سنويًا وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، ولعل أحد أسباب اشتراك الكثير من المستهلكين في هذه الخدمة هو أن أمازون تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي يصعب شراؤها بسعر أرخص عن أي مكان آخر.



ولكن إذا كان عرض أمازون عظيماً إلى هذا الحد، فلماذا ترفع هيئة تنظيم المنافسة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد السوق عبر الإنترنت لإرغامها على تغيير الخدمة ذاتها التي يبدو أن العديد من الناس يحبونها؟



وفقا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي تضمن أسواقا عادلة وتنافسية في الولايات المتحدة، تبدو أمازون جيدة للغاية في نظر المستهلكين لأنها تستخدم موقعها المهيمن لإجبار منافسيها على الظهور بمظهر أسوأ، وتحقق أمازون مبيعات في الولايات المتحدة أكبر من مبيعات أكبر 15 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت مجتمعة، وبالتالي فإن أي إساءة استخدام لقوتها السوقية ممكن.



وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شركة أمازون باستخدام مكانتها المهمة في السوق لتقديم خدمة أقل من ممتازة لأنها أكثر ربحية للشركة، وتعتقد الهيئة التنظيمية أن نموذج أعمالها "يمنع المنافسين الحاليين من النمو والمنافسين الجدد من الظهور".



ووصفت أمازون الدعوى بأنها "مضللة" وقالت إنها إذا نجحت، فإنها "ستجبر أمازون على الانخراط في ممارسات تضر بالفعل بالمستهلكين والعديد من الشركات التي تبيع في متجرنا"، ومن الأمثلة التي قدمتها الاضطرار إلى تقديم أسعار أعلى، وتقديم شحن برايم أبطأ أو أقل موثوقية، وجعل الاشتراكات أكثر تكلفة.







MENAFN07102023000132011024ID1107206759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث