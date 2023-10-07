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التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة ألعاب فى العالم بين مايكروسوفت وactivision

10/7/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير أن شركة مايكروسوفت ، التي واجهت تدقيقًا بشأن استحواذها المقترح على شركة الألعاب Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، تتطلع إلى إتمام الصفقة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.



وفي وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة صفقة مايكروسوفت، ونقلاً عن مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت، أفاد موقع The Verge أن الشركة تتطلع إلى إغلاق الصفقة في 13 أكتوبر.



وفي محاولة لمعالجة مخاوف هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، أعادت مايكروسوفت هيكلة الصفقة لنقل حقوق الألعاب السحابية لشركة مايكروسوفت، ألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة لشركة Ubisoft.



وبعد ذلك، حصلت الشركة على موافقة مبدئية من هيئة أسواق المال الشهر الماضي.



ينتهي اليوم الموعد النهائي الذي حددته هيئة أسواق المال لجمع الآراء حول ما إذا كان ينبغي الموافقة على اندماج Microsoft مع صانع "Call of Duty".


ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل، حيث قامت مايكروسوفت واكتفيجن بتمديد الموعد النهائي لصفقتهما حتى 18 أكتوبر.



لماذا منعت المملكة المتحدة الصفقة؟


في وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة أسواق المال الصفقة في المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسحابة، قائلة إن مايكروسوفت قد يكون لديها ميزة في الألعاب السحابية إذا تمت الصفقة.



وبعد أسابيع من القرار، وافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة مع امتيازات سحابية مهمة من مايكروسوفت.



مشاكل مايكروسوفت في الولايات المتحدة


بدأت المعركة التنظيمية لشركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة بعد أن حاولت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) منع الاستحواذ على Activision Blizzard.



وفشلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعد ذلك في الحصول على أمر قضائي أولي لمنع الاندماج، والذي شهد شهادات رئيس Xbox فيل سبنسر، رئيس PlayStation وSIE، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سانيا ناديلا.



وتخطط لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا لاستئناف قضيتها الخاصة ضد صفقة Microsoft-Activision Blizzard.









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