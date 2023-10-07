((أمازون)) تتيح شراء الألعاب عبر خدمتها السحابية للألعاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬أمازون‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمتها‭ ‬السحابية‭ ‬للألعاب‭ ‬لونا Luna ، إذ أصبحت تتيح الآن للمستخدمين شراء الألعاب الفردية مباشرةً من الخدمة بشرط أن تنشر هذه الألعاب شركة Ubisoft .

ولم يكن هناك في الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول خدمة أمازون السحابية للألعاب، باستثناء إيقافها في شهر يونيو الماضي تطبيقاتها الخاصة بنظامي التشغيل ويندوز وماك لصالح نسخة الويب .

وذكرت أمازون في تدوينة أنه يمكن للعملاء الآن البحث عن لعبة معينة وشراؤها مباشرة داخل لونا باستخدام حساب أمازون مع ربط حساب Ubisoft .