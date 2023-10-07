((أمازون)) تتيح شراء الألعاب عبر خدمتها السحابية للألعاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت أمازون هذا الأسبوع ميزة جديدة لخدمتها السحابية للألعاب لونا Luna ، إذ أصبحت تتيح الآن للمستخدمين شراء الألعاب الفردية مباشرةً من الخدمة بشرط أن تنشر هذه الألعاب شركة Ubisoft .
ولم يكن هناك في الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول خدمة أمازون السحابية للألعاب، باستثناء إيقافها في شهر يونيو الماضي تطبيقاتها الخاصة بنظامي التشغيل ويندوز وماك لصالح نسخة الويب .
وذكرت أمازون في تدوينة أنه يمكن للعملاء الآن البحث عن لعبة معينة وشراؤها مباشرة داخل لونا باستخدام حساب أمازون مع ربط حساب Ubisoft .
MENAFN07102023000055011008ID1107206757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.