((مايكروسوفت)) تطلق إصدار الويب الجديد من متجرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت مايكروسوفت نسخة الويب الجديدة من متجرها لتطبيقات نظام التشغيل ويندوز، وصممت الشركة هذه النسخة بصفتها بديلًا للطريقة الحالية للعثور على تطبيقات ويندوز عبر الويب، مع فتح روابط من الموقع في تطبيق المتجر ضمن ويندوز 10 أو ويندوز 11.
وتخلص المتجر من قاعدة البيانات القديمة React من إصدار الويب السابق واستبدلتها مايكروسوفت بإصدار ويب حديث يستخدم Shoelace
و Lit و Vite والواجهة الخلفية C# . ASPNET .
وقال يهوذا غابرييل، مهندس مايكروسوفت، في منشور عبر إكس : « كان الموقع القديم عبارة عن قاعدة بيانات React مبنية على إطار عمل واجهة مستخدم قديم. أنشأنا تجربة مستخدم جديدة من خلال واجهة مصممة بعناية، وطرق أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة، ومجموعة تقنيات الويب الحديثة. آمل أن يجد الناس أنه مفيد».
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