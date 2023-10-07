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((مايكروسوفت)) تطلق إصدار الويب الجديد من متجرها

10/7/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬نسخة‭ ‬الويب‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬متجرها‭ ‬لتطبيقات‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬ويندوز،‭ ‬وصممت‭ ‬الشركة‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بصفتها‭ ‬بديلًا‭ ‬للطريقة‭ ‬الحالية‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬ويندوز‭ ‬عبر‭ ‬الويب،‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬روابط‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المتجر‭ ‬ضمن‭ ‬ويندوز‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬ويندوز‭ ‬11‭.‬

وتخلص‭ ‬المتجر‭ ‬من‭ ‬قاعدة البيانات القديمة React من إصدار الويب السابق واستبدلتها مايكروسوفت بإصدار ويب حديث يستخدم Shoelace
و Lit و Vite والواجهة الخلفية C# . ASPNET .

وقال يهوذا غابرييل، مهندس مايكروسوفت، في منشور عبر إكس : « كان الموقع القديم عبارة عن قاعدة بيانات React مبنية‭ ‬على‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬واجهة‭ ‬مستخدم‭ ‬قديم‭. ‬أنشأنا‭ ‬تجربة‭ ‬مستخدم‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬واجهة‭ ‬مصممة‭ ‬بعناية،‭ ‬وطرق‭ ‬أسهل‭ ‬لاكتشاف‭ ‬التطبيقات‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬تقنيات‭ ‬الويب‭ ‬الحديثة‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬الناس‭ ‬أنه‭ ‬مفيد‮»‬‭.‬

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