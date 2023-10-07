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الحوكمة والمخاطر والالتزام في العصر الرقمي.. استعراض للثورة التكنولوجية

10/7/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بقلم: عبدالرحمن الشافعي الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دخل‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬حياتنا‭ ‬وأعمالنا‭. ‬وباعتباري‭ ‬أحد‭ ‬المنغمسين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام،‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬عمليًا‭ ‬كيف‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬ديناميكيات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭. ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الهائل،‭ ‬ظهرت‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬سوف‭ ‬نلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المتنامي‭.‬

التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المتسارع‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬حوكمة‭ ‬راسخة‭ ‬

شهدت‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬معدلا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬وسواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬أو‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتزايد‭ ‬لمنصات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬فإن‭ ‬شركات‭ ‬المنطقة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الرقمية‭ ‬أولاً‭. ‬وهنا‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أطر‭ ‬عمل‭ ‬رقمية‭ ‬راسخة‭ ‬للحوكمة‭. ‬ولا‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الأطر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العمليات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحالية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتميز‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬بدرجة‭ ‬تكفي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬ابتكارات‭ ‬المستقبل‭ ‬أيضًا‭.‬

زيادة‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية

‭ ‬والإدارة‭ ‬الوقائية‭ ‬للمخاطر

بالرغم‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬العديدة‭ ‬للتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬عالمنا،‭ ‬فإنها‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬أيضًا‭ ‬تهديدات‭ ‬سيبرانية‭. ‬فالعصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬للأسف،‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬عصر‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭. ‬وأصبحت‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هدفًا‭ ‬للجرائم‭ ‬السيبرانية‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬الموارد‭ ‬والابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة‭. ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬استراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬التفاعلية‭ ‬كافية‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬حيث‭ ‬برزت‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية،‭ ‬وعمليات‭ ‬تدقيق‭ ‬منتظمة،‭ ‬وتحديث‭ ‬تقييمات‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬لتحديد‭ ‬مواطن‭ ‬الاختراق‭ ‬المحتملة‭ ‬وتصحيحها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استغلالها‭.‬

الالتزام‭ ‬الأخلاقي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬البيانات‭ ‬

يعتبر‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬مرادفا‭ ‬لتضاعف‭ ‬البيانات‭. ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬الشركات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أو‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭. ‬وأصبحت‭ ‬طرق‭ ‬تناول‭ ‬وتخزين‭ ‬وتحليل‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬تحديات‭ ‬الالتزام‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬اليوم‭. ‬ويبدو‭ ‬ذلك‭ ‬جليًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬القواعد‭ ‬الثقافية‭ ‬والأعراف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتميزة‭ ‬السائدة‭. ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬للالتزام‭ ‬بشأن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وتحترم‭ ‬خصوصية‭ ‬المستخدم،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تعزز‭ ‬الجانب‭ ‬الابداعي‭ ‬ولا‭ ‬تقيده‭.‬

وبالتالي،‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬بحث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وتحديد‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬يساعدان‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬التكيف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمساهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬كان‭ ‬يحظى‭ ‬دائمًا‭ ‬بقيمة‭ ‬عالية،‭ ‬فإنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أصبح‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬للحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭. ‬فمنذ‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬ماضية،‭ ‬كان‭ ‬تركيز‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭ ‬على‭ ‬تفهم‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬والقواعد‭ ‬التنظيمية‭ ‬التقليدية‭. ‬واليوم،‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬استيعاب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وسلسلة‭ ‬الكتل‭ ‬ ( blockchain ) ، وتعليم الآلة ( machine learning ) ،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬نقلة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬مجرد‭ ‬خيار‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭. ‬لذا‭ ‬يتحتم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬مواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تزويد‭ ‬الموظفين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬الرقمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬الخطى‭.‬

دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭ ‬

يلعب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دورًا‭ ‬متناميًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وظائف‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭. ‬ويمكنه‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬أتمتة‭ ‬مهام‭ ‬الالتزام‭ ‬الصعبة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬الحوكمة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وتحليل‭ ‬مجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬الواسعة‭ ‬بسرعة‭ ‬لتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬القواعد‭ ‬الرياضية‭ ‬لتعليم‭ ‬الآلة،‭ ‬يمكن‭ ‬لأنظمة‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالانتهاكات‭ ‬المحتملة‭ ‬أو‭ ‬المخالفات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحدث،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفاعلية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية ( NLP ) يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التحليل‭ ‬اللغوي‭ ‬للنصوص‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفهم‭ ‬والالتزام‭ ‬بالأحكام‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتنامية‭. ‬ولكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الكبيرة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬وإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لمعالجة‭ ‬البيانات،‭ ‬فإنه‭ ‬يعتبر‭ ‬مجالا‭ ‬جديدًا‭ ‬ويجب‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بحذر‭ ‬وعناية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬بكثافة‭ ‬بدون‭ ‬تفهم‭ ‬حدوده‭ ‬أو‭ ‬تحيزاته‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأخلاقي‭ ‬واتباع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬عند‭ ‬دمج‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تأتي‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتحديات‭ ‬الثقة‭ ‬والامتثال‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

استوعب‭ ‬التغيير‭ ‬ولكن‭ ‬اقترب‭ ‬منه‭ ‬بحذر‭ ‬

إن‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬بكل‭ ‬تحدياته‭ ‬وفرصه‭ ‬المتاحة‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬ليبقى‭ ‬ويستمر‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للمتخصصين‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والالتزام،‭ ‬فإنه‭ ‬يعتبر‭ ‬زمن‭ ‬الحماس‭ ‬والفزع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭. ‬وبينما‭ ‬توفر‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬أدوات‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إمكانياتنا،‭ ‬فإنها‭ ‬أيضًا‭ ‬تحمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬البحث‭ ‬فيها‭ ‬بدقة‭ ‬وحذر‭. ‬إن‭ ‬المؤسسات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬والتي‭ ‬تتبع‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬سوف‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬التطورات،‭ ‬بل‭ ‬ستشهد‭ ‬ازدهارًا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭. ‬إنها‭ ‬رحلة‭ ‬تستلزم‭ ‬التكيف‭ ‬المستمر،‭ ‬وبالعقلية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬فإنها‭ ‬رحلة‭ ‬قد‭ ‬تقودنا‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬لا‭ ‬يضاهى‭.‬

مدير‭ ‬عام‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودية،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬

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