استخدام منصة ((Inspired AI)) على طلبة المدرسة البريطانية في البحرين..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التدريس تعزز أداء طلاب المدارس

توفر تحليلات للمعلمين وأولياء الأمور عن نقاط الضعف المحددة لدى الطالب وكيفية تحسينها

المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي









أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للمدارس‭ ‬المتميزة‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬انسبايرد‭ ‬التعليمية‮»‬،‭ ‬نتائج‭ ‬استخدام‭ ‬برنامج‭ ‬تجريبي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التدريس‭ ‬والتعلم‭ ‬اليومي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬طالبًا‭ ‬بالمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقالت المؤسسة إن الطلاب المشاركين شهدوا تحسنًا في الأداء بنسبة 4.6 % بعد استخدام منصة Inspired AI ، في سابقة وطنية . وأضافت أنه بعد نجاح التجربة ستستخدم المنصة بشكل أوسع على جميع مراحل المدرسة البريطانية في البحرين .

وتستخدم منصة Inspired AI ‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإنشاء‭ ‬‮«‬مسارات‮»‬‭ ‬مخصصة‭ ‬للطلاب‭ ‬عبر‭ ‬تفاعلهم‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬وواجباتهم‭ ‬المنزلية،‭ ‬وتوفر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تحليلات‭ ‬وتوصيات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬المحددة‭ ‬لدى‭ ‬الطالب‭ ‬وكيفية‭ ‬تحسينها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬اختبارًا‭ ‬‮«‬تشخيصيًا‮»‬‭ ‬أوليًا‭ ‬لتقييم‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬وباستخدام‭ ‬هذه‭ ‬البيانات،‭ ‬يجري‭ ‬إنشاء‭ ‬تمارين‭ ‬ونماذج‭ ‬مخصصة‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والرياضيات‭ ‬والعلوم‭.‬

وقال جون ماجواير، المدير التنفيذي للمدرسة البريطانية في البحرين، إن المدرسة تتمتع بسمعة مرموقة في مجال الابتكار واعتماد التكنولوجيا لدعم التعلم . وأضاف معلقاً على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي : « إنها عززت مكانتنا كمدرسة بريطانية رائدة داخل البلاد . وان تبني الذكاء الاصطناعي يتماشى مع التزام مملكة البحرين المنقطع النظير بالتميز التعليمي، وخاصة أن مملكة البحرين تمتلك أقدم نظام تعليمي في المنطقة ».

وتابع : « يمكننا أن نرى جانبا من مستقبل التعليم، حيث يدفعنا الابتكار نحو تحقيق إنجاز أكاديمي أكبر، ونحن متحمسون لرؤية ما يمكننا فعله به في المستقبل ».

شهد الطلاب المشاركون في الدراسة الدولية الأوسع أكبر تحسن في الأداء في علم الأحياء بنسبة 10.6 % ، والكيمياء بنسبة 9.4 % . وتخدم منصة Inspired AI في استخدامها اليومي في المدارس ثلاثة أغراض أساسية : أولاً، تسريع التعلم للطلاب من خلال التخصيص الذكي؛ وثانيًا، تقلل المنصة من عبء العمل على المعلمين، وخاصة فيما يتعلق بالتقييم والتحليل وإيجاد المصادر؛ وثالثًا، تكمل منصة Inspired AI عمل المعلمين وتعززه، من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ عن الطلاب والتدخلات عند الحاجة .

وأضافت لورنا درينان، رئيسة قسم الحوسبة للصف الخامس والمستوى الأعلى في المدرسة البريطانية، أن منصة Inspired AI للذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، بل إنها شريك في التعلم . وأوضحت قائلة : نحن نبدأ رحلات الطلاب من خلال تمارين تشخيصية، وتمكينهم من التعلم في أي وقت، وفي أي مكان، مع التحرر من قيود الفصل الدراسي .

وتابعت : « إنه باستخدام Inspired AI ، يمكننا تصميم مهام الفصل الدراسي والواجبات المنزلية والتقييمات وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل طالب، مع السماح للمعلمين بتسخير مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة والكشف عن رؤى قيمة، وإنها وسيط بديهي وقدرتها على معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة؛ كما وفرت كميات البيانات ساعات لا حصر لها وسمحت باتخاذ قرارات أكثر استنارة . إنها ليست مجرد تكنولوجيا؛ إنها دليل للتميز . وأنا أتطلع إلى الاستمرار في استخدامها في المستقبل لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتي كمعلمة ».

في أكتوبر 2019 ، أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أهمية وجود خطة وطنية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاحتضان الاقتصاد الرقمي، إيذانا ببداية مرحلة تحولية . وواصل القطاع المالي الكبير وشركات الاتصالات وشركات الطاقة في مملكة البحرين في دفع الابتكار على نطاق عالمي، في حين أن مكانتها كمركز إقليمي للحوسبة السحابية توفر أساسًا قويًا للتقدم التكنولوجي .

وإدراكاً للدور الحيوي للتعليم في تشكيل المستقبل، قطعت مملكة البحرين خطوات ملحوظة في دمج الذكاء الاصطناعي في مشهدها التعليمي . ويكتمل في الوقت الحال التزام المملكة بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بتركيز متجدد على تعليم الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات . ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل وثيق مع قطاع التعليم لإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مما يضمن استعداد الطلاب جيدًا للعصر الرقمي .

وباعتبارها المجموعة العالمية الرائدة من المدارس المتميزة، تعلم مجموعة انسبايرد التعليمية حاليًا أكثر من 80.000 طالب عبر أكثر من 111 مدرسة في 6 قارات، مما يوفر تجربة تعليمية هي الأفضل في فئتها من المرحلة الأولى ( رياض الأطفال ) حتى المرحلة 13.

ويوفر نهج مجموعة انسبايرد، المبني على ثلاث ركائز في الفلسفة التعليمية هي « التركيز بشكل متساوٍ على التميز الأكاديمي » و « الفنون الأدائية والإبداعية » و « الرياضة » ، تعليمًا شاملاً على مستوى عالمي؛ ويلتحق أكثر من 90 % من خريجي Inspired بالجامعة التي يختارونها، من بينها جامعات رائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وجامعة لندن كوليدج .