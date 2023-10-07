(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الرؤى والأفكار بشأن الاستراتيجيات والتحديات والفرص التي يمثلها قطاع التكنولوجيا المالية لقطاعات الأعمال.
تُعرف التكنولوجيا المالية بأنها استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المالية وتقديمها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. وتتضمن التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والواقع المعزز. تشتمل خدمات التكنلوجيا المالية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، وإدارة الاستثمارات.
تتمتع التكنولوجيا المالية بالعديد من المزايا، منها:
* تحسين جودة الخدمات المالية: تسهم التكنولوجيا المالية في تحسين جودة الخدمات المالية من خلال جعلها أكثر كفاءة وسهولة، وتوفر للعملاء خيارات جديدة ومتنوعة.
* زيادة الشمول المالي: تسهم التكنولوجيا المالية في زيادة الشمول المالي من خلال جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وبأسعار معقولة للجميع.
* تعزيز الاستقرار المالي: تسهم التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين حوكمة المؤسسات المالية.
أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية يُعد الذكاء الاصطناعي أحد التقنيات الأكثر أهمية في قطاع التكنولوجيا المالية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات في قطاع التكنولوجيا المالية، مثل:
* خدمات التأمين: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم مخاطر التأمين، وتقديم عروض أسعار أكثر دقة، وتحسين تجربة العملاء.
* الخدمات المصرفية: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات التحويلات المالية، ومكافحة الاحتيال، وتقديم توصيات استثمارية.
* الخدمات المالية للأفراد: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات إدارة الثروات، وتقديم قروض شخصية، وإدارة الحسابات المصرفية.
يتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً في السنوات القادمة، حيث سيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في هذا النمو. ومن المتوقع أن تتضمن التطبيقات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية ما يأتي:
* البنوك الرقمية: تعتمد البنوك الرقمية على الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات المصرفية بالكامل عبر الإنترنت.
* التمويل المستند إلى الذكاء الاصطناعي: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وتقديم قروض للأفراد والشركات.
* الاستثمارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم توصيات استثمارية. تُعد التكنولوجيا المالية من التقنيات الواعدة التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين. ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يستخدم في العديد من التطبيقات التي تسهم في تحسين الخدمات المالية. ومن أجل تعزيز دور قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الإطار التنظيمي ودعم البحث والتطوير وبناء القدرات في هذا القطاع.
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