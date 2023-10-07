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التكنولوجيا المالية

10/7/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬بشأن‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لقطاعات‭ ‬الأعمال‭.‬

تُعرف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بأنها‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتقديمها‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭. ‬وتتضمن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات،‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬والواقع‭ ‬المعزز‭. ‬تشتمل‭ ‬خدمات‭ ‬التكنلوجيا‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتمويل‭ ‬الجماعي،‭ ‬وإدارة‭ ‬الاستثمارات‭.‬

تتمتع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬منها‭:‬

‭*‬ ‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭: ‬تسهم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جعلها‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وسهولة،‭ ‬وتوفر‭ ‬للعملاء‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة‭.‬

‭*‬ ‭ ‬زيادة‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭: ‬تسهم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جعل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬للجميع‭.‬

‭*‬ ‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭: ‬تسهم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬حوكمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

أهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬يُعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أحد‭ ‬التقنيات‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ويستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬مثل‭:‬

‭*‬ ‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتقييم‭ ‬مخاطر‭ ‬التأمين،‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬أسعار‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬خدمات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاحتيال،‭ ‬وتقديم‭ ‬توصيات‭ ‬استثمارية‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للأفراد‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬وتقديم‭ ‬قروض‭ ‬شخصية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية‭.‬

يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬نمواً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬التطبيقات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

‭*‬ ‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭: ‬تعتمد‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالكامل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

‭*‬ ‭ ‬التمويل‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وتقديم‭ ‬قروض‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتقديم‭ ‬توصيات‭ ‬استثمارية‭. ‬تُعد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويلعب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

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