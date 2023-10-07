ستيفن دانيال ينضم إلى فريق الإدارة في فندق الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يرحب فندق الخليج البحرين للمؤتمرات و سبا بكل فخر بستيفن دانيال، وهو متخصص ضيافة نشيط ومتميز، كمدير جديد لتطوير الأعمال والاستراتيجية في مجال المبيعات.
يعمل ستيفن في مجال الضيافة منذ عام 1987، ويتميز بالصدق والولاء والإيجابية والاحترافية. والجدير بالذكر أنه قضى 13 عامًا مؤثرًا في فندق السفير. وفي عام 2015 تولى منصب مساعد المدير العام في فندق وسبا ذي دومين، متفوقًا في العمليات والخدمة. وفي وقت لاحق انتقل إلى منصب مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق ويندهام وقاد فرق ما قبل الافتتاح لفنادق الشهيرة.
واليوم، بصفته مدير تطوير الأعمال والاستراتيجية في فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا، يتطلع ستيفن إلى جلب عقليته الاستراتيجية ومعرفته بالسوق ومهاراته القيادية إلى مكان عمله. وبينما يخطو إلى هذا الفصل الجديد تتوقع الإدارة بفارغ الصبر المساهمات الرائعة التي سيقدمها ستيفن بلا شك إلى الفنادق المختلفة فندق الخليج وفندق مطار البحرين وأجنحة الخليج الفاخرة الجفير.
«أعتقد أن تفاني ستيفن وقيادته لا يقدران بثمن لنجاح فندقنا. وأتمنى له كل التوفيق وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات معًا». حميد علي، المدير العام.
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