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ستيفن دانيال ينضم إلى فريق الإدارة في فندق الخليج

10/7/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يرحب‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬و‭ ‬سبا‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬بستيفن‭ ‬دانيال،‭ ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬ضيافة‭ ‬نشيط‭ ‬ومتميز،‭ ‬كمدير‭ ‬جديد‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المبيعات‭.‬

يعمل‭ ‬ستيفن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1987،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالصدق‭ ‬والولاء‭ ‬والإيجابية‭ ‬والاحترافية‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬السفير‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬وسبا‭ ‬ذي‭ ‬دومين،‭ ‬متفوقًا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬والخدمة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬ويندهام‭ ‬وقاد‭ ‬فرق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الافتتاح‭ ‬لفنادق‭ ‬الشهيرة‭.‬

واليوم،‭ ‬بصفته‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬وسبا،‭ ‬يتطلع‭ ‬ستيفن‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬عقليته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ومعرفته‭ ‬بالسوق‭ ‬ومهاراته‭ ‬القيادية‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬عمله‭. ‬وبينما‭ ‬يخطو‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬الجديد‭ ‬تتوقع‭ ‬الإدارة‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬المساهمات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬ستيفن‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬إلى‭ ‬الفنادق‭ ‬المختلفة‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وفندق‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وأجنحة‭ ‬الخليج‭ ‬الفاخرة‭ ‬الجفير‭.‬

‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تفاني‭ ‬ستيفن‭ ‬وقيادته‭ ‬لا‭ ‬يقدران‭ ‬بثمن‭ ‬لنجاح‭ ‬فندقنا‭. ‬وأتمنى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬معًا‮»‬‭. ‬حميد‭ ‬علي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭.‬

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