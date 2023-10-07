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بقيمة 150 مليون دولار..جي إف إتش بارتنرز تستحوذ على محفظة أصول لوجستية في السعودية والإمارات

10/7/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكملت‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬المحدودة‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‮»‬‭)‬،‭ ‬الواقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬والتابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية،‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬لوجستية‭ ‬بقيمة‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهي‭ ‬محفظة‭ ‬لوجستية‭ ‬وصناعية‭ ‬متعددة‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتضم‭ ‬أيضاَ‭ ‬أصولا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

تتكون‭ ‬المحفظة‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مدرة‭ ‬للدخل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬اللوجستية‭ ‬والصناعية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬الرياض‭ ‬ودبي‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬المحفظة‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬الصناعات‭ ‬الخفيفة‭ ‬والتخزين‭ ‬البارد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أصول‭ ‬توزيع‭ ‬وتخزين‭ ‬متنوعة،‭ ‬مؤجرة‭ ‬لمزيج‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستأجرين‭ ‬ذوي‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستأجرين‭ ‬دوليين‭ ‬وإقليميين‭.‬

وترى‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬أن‭ ‬فرصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬اللوجستية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬سوف‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬للقطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بالمملكة‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬5‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وبالمثل‭ ‬ترى‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬فرصا‭ ‬جيدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬بنسبة‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬متبوعا‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالقطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬أيضاَ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬مكانة‭ ‬دبي‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬عالمي‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أحجام‭ ‬الحاويات‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬وجنوب‭ ‬دبي‭ ‬ومجمع‭ ‬دبي‭ ‬للاستثمار‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحفظة،‭ ‬تتضمن‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬خططا‭ ‬لتطوير‭ ‬منشآت‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والصناعات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المطورين‭ ‬المحليين،‭ ‬لتمكين‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬ومستثمريها‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المستمر‭ ‬المتوقع‭ ‬والمبني‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مبيعات‭ ‬التجزئة،‭ ‬ونمو‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والتحول‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬الأحدث‭ ‬والأعلى‭ ‬جودة،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إعلان‭ ‬المملكة‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بتطوير‭ ‬59‭ ‬مركزا‭ ‬لوجستيا‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتم‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بإنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬شحن‭ ‬وسكك‭ ‬حديدية‭ ‬لربط‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والهند‭.‬

علق‭ ‬نائل‭ ‬مصطفى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬اكتمال‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المحفظة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬العقارية‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬المدرة‭ ‬للدخل‭ ‬وفرص‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬لاغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬الحالي‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التطوير‭ ‬السريع‭ ‬لقطاع‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لتنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬ستعزز‭ ‬الخبرة‭ ‬العالمية‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬والتي‭ ‬مكنتنا‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومحفظة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الممتازة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ،‭ ‬تهدف‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬منصتنا‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ (‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬على‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬القادمة،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬الديموغرافية‭ ‬المواتية‭ ‬والزخم‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وخطط‭ ‬الحكومة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صناعاتها‭ ‬اللوجستية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مركزاً‭ ‬لوجستياً‭ ‬عالمياً‭ ‬رئيسياً‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬نجحت‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬أصلا‭ ‬لوجستيا‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭. ‬تتمتع‭ ‬الشركة‭ ‬بخبرة‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وقدرات‭ ‬متخصصة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬زميلة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬روبوك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وأنجزت‭ ‬معاملات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أنجزت‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬معاملات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬مع‭ ‬تأجير‭ ‬الأصول‭ ‬لمستأجرين‭ ‬ذوي‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمازون،‭ ‬فيديكس،‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل،‭ ‬جنرال‭ ‬ميلز‭ ‬وميشلان‭ ‬وغيرها‭.‬

تركز‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬قدرات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬العالمية‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وتدير‭ ‬حاليا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬والصناديق‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬المجموعة‭.‬

تخضع‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز‭ ‬للرقابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطة‭ ‬دبي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬تخضع‭ ‬استثماراتها‭ ‬وعروضها‭ ‬للتنظيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الإقليمية‭ ‬مثل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وهيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بأدوات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الاستثمار‭ ‬الدولية‭.‬

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