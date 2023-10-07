خلال حفل جوائز معهد استمرارية الأعمال..تكريم بنك البحرين الوطني و((البحرين الإسلامي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
للعام الرابع على التوالي، يتم تكريم مجموعة بنك البحرين الوطني، المتمثلة في بنك البحرين الوطني ( NBB ) وبنك البحرين الإسلامي ( BisB ) من قبل معهد استمرارية الأعمال. كما حصل اثنان من موظفي المجموعة على جوائز فردية خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي لعام 2023 الذي عُقِدَ افتراضيًا بتاريخ 31 أغسطس.
وعلى مدى الأعوام الأخيرة، حقق كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي نجاحًا ملحوظًا في حفل توزيع جوائز معهد استمرارية الأعمال، حيث حصدت المجموعة جائزة «التعاون والمرونة المؤسسية» لعام 2021، بينما حصل فريق العمل المكون من محترفين ومتخصصين على جائزة «أفضل فريق لاستمرارية ومرونة الأعمال» بفئتيها الإقليمية والعالمية خلال العام الماضي. وبهدف تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته في استمرارية الأعمال، عمد بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي لترشيح اثنين من موظفيهما وهم: عبدالله نقي مدير ضبط مخاطر الأعمال المصرفية ومدير استمرارية الأعمال في بنك البحرين الوطني، نظير قيادته المتميزة ومساهماته في تطوير وتعزيز البرنامج، وحسن يوسف محلل أمن المعلومات في بنك البحرين الإسلامي لكونه أظهر تفانيًا واحترافية طوال فترة عمله، حيث تمكنا من الفوز بلقب «محترف الاستمرارية والمرونة» في فئة القطاع الخاص، وبجائزة «مستجد الاستمرارية والمرونة» على التوالي. وتفخر مجموعة بنك البحرين الوطني بالكفاءة المهنية لفريق استمرارية الأعمال والتي أسهمت في حصوله على هذا التكريم. وقد عكست إنجازات عبدالله نقي وحسن يوسف مدى قوة برنامج إدارة استمرارية الأعمال، وهو أمر أساسي لمبادرات المرونة التشغيلية الاستراتيجية لدى المجموعة.
وحرص كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي على رعاية المواهب الجديدة وساهمت بتحقيق إنجازات اثنين من موظفيهما في جوائز معهد استمرارية الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد نجاح برنامج استمرارية الأعمال في تنمية المهارات المتكاملة لدى المتخصصين الواعدين في هذا المجال. وستواصل مجموعة بنك البحرين الوطني تعزيز مسارات عمل استمرارية الأعمال، مع التركيز على ملف إدارة استمرارية الأعمال ضمن الفرق والإدارات المختلفة.
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