خلال حفل جوائز معهد استمرارية الأعمال..تكريم بنك البحرين الوطني و((البحرين الإسلامي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬فردية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الافتراضي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬افتراضيًا‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬معهد‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬المجموعة‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والمرونة‭ ‬المؤسسية‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬محترفين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬لاستمرارية‭ ‬ومرونة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬بفئتيها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وبهدف‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬عمد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لترشيح‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬موظفيهما‭ ‬وهم‭: ‬عبدالله‭ ‬نقي‭ ‬مدير‭ ‬ضبط‭ ‬مخاطر‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬ومدير‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬نظير‭ ‬قيادته‭ ‬المتميزة‭ ‬ومساهماته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬البرنامج،‭ ‬وحسن‭ ‬يوسف‭ ‬محلل‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لكونه‭ ‬أظهر‭ ‬تفانيًا‭ ‬واحترافية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬محترف‭ ‬الاستمرارية‭ ‬والمرونة‮»‬‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبجائزة‭ ‬‮«‬مستجد‭ ‬الاستمرارية‭ ‬والمرونة‮»‬‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وتفخر‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالكفاءة‭ ‬المهنية‭ ‬لفريق‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭. ‬وقد‭ ‬عكست‭ ‬إنجازات‭ ‬عبدالله‭ ‬نقي‭ ‬وحسن‭ ‬يوسف‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬برنامج‭ ‬إدارة‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬لمبادرات‭ ‬المرونة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭.‬

وحرص‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬وساهمت‭ ‬بتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬موظفيهما‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬معهد‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬برنامج‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المتكاملة‭ ‬لدى‭ ‬المتخصصين‭ ‬الواعدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وستواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬عمل‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬إدارة‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬والإدارات‭ ‬المختلفة‭.‬