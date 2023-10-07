صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تركيا بـ 3,25% العام المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬وصول‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬4 ‭,‬ 0‭ ‬بالمئة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬و3 ‭,‬ 25‭ ‬بالمئة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬46‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬والش‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬بعثة

صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‮

‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ظل‭ ‬النمو‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الزلازل‭ ‬المأساوية‭ (‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬تركيا‭) ‬في‭ ‬فبراير‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬توقعاته‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬3 ‭,‬ 2‭ ‬إلى‭ ‬4 ‭,‬ 2‭ ‬بالمئة‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز‮»‬‭ ‬للتصنيفات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬قد‭ ‬عدلت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬نظرتها‭ ‬المستقبلية

لتركيا

من‭ ‬‮«‬سلبية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مستقرة‮»‬،‭ ‬وأرجعت‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الجديد‭ ‬في‮

‬تركيا‭ ‬‮«‬يتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة

الاقتصاد‭ ‬المحموم‭ ‬واستقرار‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬دون‭ ‬تقويض‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬كان‭ ‬مؤيدًا‭ ‬طوال‭ ‬حياته‭ ‬للنظرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬القائلة‭ ‬بأن‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬تسبب‭ ‬التضخم‭. ‬لكنه‭ ‬عكس‭ ‬نهجه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬حكمه‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬عقدين‭.‬

وعين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬تدربوا‭ ‬في‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬لتوجيه‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وفي‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير،‭ ‬قرر

البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التركي،‭ ‬بقيادة‭ ‬حفيظة‭ ‬أركان،‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة،‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬بالمئة،‭ ‬لأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬عاما‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬البالغة‭ ‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬زيادة‭ ‬قوية‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬جميع‭ ‬التوقعات‭.‬