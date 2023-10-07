منظمة تحدي ريادة الأعمال العالمية تعلن فوز سيدة الأعمال البحرينية ((ناهد إسحاق)) بجائزتها لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬تحدي‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‮

«‬ IWEC ‮»‬‭ ‬فوز‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬ناهد‭ ‬إسحاق‮»‬‭ ‬بجائزتها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬بترشيح‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإسحاق‭ ‬هي‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬هاوز‮»‬‭ ‬وللعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الزهور‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فلوروجيست‮»

‬ The ‭ ‬ Fleurologist ،‭ ‬والمدير‭ ‬الإبداعي‭ ‬والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتميز‭ ‬‮«‬دستريكت‭ ‬وان‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬منه‭ ‬‮«‬دستريكت‭ ‬تو‮»‬‭ ‬المزمع‭ ‬افتتاحها‭ ‬قريبا‭.. ‬وشغلت‭ ‬إسحاق‭ ‬منصب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬السابقة‭ ‬كرئيسة‭ ‬للجنة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وتشغل‭ ‬حاليا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‮

‬ creative ‭ ‬ women ‭ ‬ platform ‭.‬

وتضم

منظمة‭ ‬تحدي‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬ IWEC ‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬غرفة‭ ‬تجارية‭ ‬ومنظمة‭ ‬أعمال‭ ‬نسائية،‭ ‬وتكرم‭ ‬المنظمة‭ ‬الفائزين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬الشركات‭ ‬المتميزة‭ ‬المملوكة‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مؤتمرها‭ ‬السنوي‭ ‬العالمي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬اختيار‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬ناهد‭ ‬إسحاق‮»‬‭ ‬للجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‮

‬ IWEC ‮»»

‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬أنها‭ ‬تفخر‭ ‬باختيار‭ ‬السيدة‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬احترافية‭ ‬وديناميكية،‭ ‬وخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬المختلفة‭ ‬والفن‭ ‬والتصميم‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭..‬‮

‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬إسحاق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالها‭ ‬بكفاءة‭ ‬بالغة‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬السيدة‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬وولدين‭ ‬وابنة،‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬فراغها،‭ ‬تحب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتها‭ ‬الفنية‭ ‬وتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والأزياء‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭: ‬‮«‬أسست‭ ‬إسحاق‭ ‬شركتها‭ ‬دي‭ ‬هاوز‭ ‬ D ‭ ‬ Haus ‮»»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬لبيع‭ ‬الأثاث‭ ‬المنزلي‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحققت‭ ‬الشركة‭ ‬نجاحات‭ ‬متميزة‭ ‬وسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬أسست‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فلوروجيست‮»‬‭ ‬ The ‭ ‬ Fleurologist الرائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬تنسيق‭ ‬الزهور‭ ‬والمناسبات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬للرقي‭ ‬بالذوق‭ ‬العام‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬تنسيق‭ ‬الزهور‭ ‬والتصاميم‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأسست‭ ‬أيضا Link ‭ ‬ Atelier ‭ ‬‮«‬لينك‭ ‬اتيليه‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬البوابة‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬للأثاث‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وغيرها‭.. ‬كما‭ ‬تدير‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاقي‭ ‬أيضًا‭ ‬معرضها‭ ‬الفني‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬أرت‭ ‬لينك‮»

‬ Art ‭ ‬ Link ،‭ ‬وهي‭ ‬مناصرة‭ ‬للفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬والأوساط‭ ‬الفنية‭.. ‬كما‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بلان‭ ‬كونسبتس‮»‬‭ ‬ PLAN ‭ ‬ Concepts ‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭: ‬‮«‬سعدت‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬الاختيار،‭ ‬وأتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬تحدي‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترشيح‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬إسحاق‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬منظمة‮

‬تحدي‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‮

«‬ IWEC ‮»‬‭ ‬إلى

ربط‭ ‬وتطوير‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬صاحبات‭ ‬الأعمال‭ ‬الناجحات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمات‭ ‬الأعمال‭ ‬النسائية‭.. ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬باختياري‭ ‬لجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬وهما‭ ‬السيدة‭ ‬نوال‭ ‬الصباغ‭ ‬والدكتورة‭ ‬وحيدة‭ ‬الدوي،‮

‬شركاتي‭ ‬تمارس‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ودخلت‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ونرغب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الأخرى‭ ‬وسوق‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وعبرت‭ ‬إسحاق‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬وطنها‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬دعم‭ ‬متكاملة‭ ‬وبالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المفدى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتشجيعها‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬ورفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المرأة‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬البحريني‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬اقتصادياً‭ ‬بات‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬طاقاتها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

ويقع‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمؤسسة‮

‬ IWEC ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬عملها‭ ‬النساء‭ ‬الموجودات‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬ويرغبن‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬اللاتي‭ ‬أصبحن‭ ‬جاهزات‭ ‬لدخول‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭.‬