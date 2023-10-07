منظمة تحدي ريادة الأعمال العالمية تعلن فوز سيدة الأعمال البحرينية ((ناهد إسحاق)) بجائزتها لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت منظمة تحدي ريادة الأعمال الدولية
« IWEC » فوز سيدة الأعمال البحرينية «ناهد إسحاق» بجائزتها لهذا العام 2023 بترشيح من جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وإسحاق هي المؤسس والمدير الإداري لشركة «دي هاوز» وللعلامة التجارية الرائدة في عالم الزهور «ذا فلوروجيست»
The Fleurologist ، والمدير الإبداعي والشريك المؤسس في المشروع الاستثماري المتميز «دستريكت وان» وكذلك المرحلة الثانية منه «دستريكت تو» المزمع افتتاحها قريبا.. وشغلت إسحاق منصب عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية في دورتها السابقة كرئيسة للجنة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة، وتشغل حاليا منصب رئيس «منصة المرأة المبدعة» في البحرين
creative women platform .
وتضم
منظمة تحدي ريادة الأعمال الدولية « IWEC » أكثر من 48 غرفة تجارية ومنظمة أعمال نسائية، وتكرم المنظمة الفائزين الذين يمثلون الشركات المتميزة المملوكة للنساء من جميع أنحاء العالم كل عام في مؤتمرها السنوي العالمي بحضور عدد كبير من الشخصيات الدولية المرموقة.
وجاء في حيثيات اختيار سيدة الأعمال «ناهد إسحاق» للجائزة هذا العام من قبل منظمة
IWEC »»
على موقعها الرسمي أنها تفخر باختيار السيدة ناهد إسحاق لما تتمتع به من احترافية وديناميكية، وخبرة واسعة تزيد على 20 عامًا في مجالات الأعمال المختلفة والفن والتصميم والهندسة المعمارية..
وقالت المنظمة إن نجاح إسحاق في إدارة أعمالها بكفاءة بالغة لم يؤثر في حياتها الاجتماعية حيث تعيش السيدة ناهد إسحاق حاليًا في البحرين مع زوجها وولدين وابنة، وفي أوقات فراغها، تحب التركيز على تعزيز مهاراتها الفنية وتصميم المجوهرات والأزياء.
وأضافت المنظمة: «أسست إسحاق شركتها دي هاوز D Haus »» بالشراكة مع زوجها منذ 4 سنوات لبيع الأثاث المنزلي بالتجزئة في البحرين والمملكة العربية السعودية وحققت الشركة نجاحات متميزة وسمعة طيبة في كلا البلدين، كما أسست العلامة التجارية «ذا فلوروجيست» The Fleurologist الرائدة في عالم تنسيق الزهور والمناسبات التي تحمل مفاهيم جديدة للرقي بالذوق العام والارتقاء بمستويات تنسيق الزهور والتصاميم الإبداعية في هذا المجال، وأسست أيضا Link Atelier «لينك اتيليه البحرين» وهو البوابة المحلية إلى عالم من العلامات التجارية الفاخرة للأثاث والإكسسوارات في كل من إيطاليا وفرنسا وغيرها.. كما تدير سيدة الأعمال ناهد إسحاقي أيضًا معرضها الفني الخاص «أرت لينك»
Art Link ، وهي مناصرة للفنانين الشباب من مختلف المدارس والأوساط الفنية.. كما أسست في السابق شركة «بلان كونسبتس» PLAN Concepts .
من جهتها قالت السيدة ناهد إسحاق تعليقا على إعلان فوزها بالجائزة: «سعدت للغاية بهذا الاختيار، وأتوجه بخالص الشكر إلى منظمة تحدي ريادة الأعمال العالمية وإلى رئيس ومجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية على هذا الترشيح».
وأضافت إسحاق قائلة: «تسعى منظمة
تحدي ريادة الأعمال الدولية
« IWEC » إلى
ربط وتطوير شبكة عالمية من صاحبات الأعمال الناجحات من خلال العمل مع غرف التجارة الدولية ومنظمات الأعمال النسائية.. وأنا سعيدة للغاية باختياري لجائزة هذا العام إلى جانب اثنتين من سيدات الأعمال البحرينيات وهما السيدة نوال الصباغ والدكتورة وحيدة الدوي،
شركاتي تمارس أعمالها في البحرين منذ سنوات ودخلت سوق المملكة العربية السعودية ونرغب خلال الفترة القادمة في التوسع إلى دول الخليج الأخرى وسوق المملكة المتحدة».
وعبرت إسحاق عن فخرها بما تحظى به المرأة البحرينية في وطنها من منظومة دعم متكاملة وبالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة العاهل المفدى من أجل تعزيز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي وتشجيعها على المضي قدماً في عالم الأعمال ورفع مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، مبينة أن هذا الدعم أسهم في رعاية المرأة ودمجها في المجتمع وتعزيز حضورها، مبينة أن النموذج البحريني لتمكين المرأة اقتصادياً بات مثالاً يحتذى من قبل كل الدول الساعية إلى تفعيل دور المرأة والاستفادة القصوى من طاقاتها في التنمية والازدهار.
ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة
IWEC في مدينة نيويورك، ويشمل نطاق عملها النساء الموجودات بالفعل في السوق العالمية ويرغبن في التوسع بشكل أكبر بالإضافة إلى أولئك اللاتي أصبحن جاهزات لدخول الأسواق الدولية.
MENAFN07102023000055011008ID1107206748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.