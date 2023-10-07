بنك البركة الإسلامي يعلن تعيين الدكتور عادل سالم في منصب الرئيس التنفيذي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك،‭ ‬برصيد‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتراكمة‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭. ‬

وأعرب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬صباح‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بالدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المال‭ ‬والصيرفة،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مساهماته‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬أعمال‭ ‬البنك‭ ‬والمجموعة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬نموذج‭ ‬عمله‭.‬

وأكدت‭ ‬السيدة‭ ‬صباح‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سالم‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للأعوام‭ ‬القادمة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وأكثرها‭ ‬تطورًا‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬مُنوهةً‭ ‬بأن‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬البارزة‭ ‬كأحد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أدائه‭ ‬المالي‭ ‬والتشغيلي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭. ‬

ويملك‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬رصيدًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والصيرفة‭ ‬والتمويل‭ ‬بفضل‭ ‬تقلّده‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬المصرفية‭ ‬الطويلة‭. ‬وينضم‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والاتصالات،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ – مدير‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تبوؤه‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬مُهمة‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭ (‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭). ‬

وعلق‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬العمل‭ ‬رئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬لبنك‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بجانب‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬موهوب‭. ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬للغاية‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬منحني‭ ‬إياها‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وكلي‭ ‬حماس‭ ‬لخدمة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العريقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬مستقبلاً‭. ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وطواقم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭ ‬لتحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف،‭ ‬وليحافظ‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬ريادته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬مونارك‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬وشهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بحوث‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬نفسها‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬هو‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بمكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬بكونها‭ ‬مجموعة‭ ‬مالية‭ ‬إسلامية‭ ‬دولية‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬دولة،‭ ‬وتقدّم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركاتها‭ ‬المصرفية‭ ‬التابعة‭ ‬وشركاتها‭ ‬الزميلة‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والخزينة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬650‭ ‬فرعا‭. ‬هذا‭ ‬ويبلغ‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المصرّح‭ ‬به‭ ‬للمجموعة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬راسخ‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مُنوهً‭ ‬بالدور‭ ‬الجوهري‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬متنامٍ‭ ‬وتقدم‭ ‬متواصل‭. ‬