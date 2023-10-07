بنك البركة الإسلامي يعلن تعيين الدكتور عادل سالم في منصب الرئيس التنفيذي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي تعيين الدكتور عادل عبد الله سالم في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، برصيد حافل من الخبرات المصرفية المتراكمة يتجاوز ثلاثة عقود.
وأعرب مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي برئاسة السيدة صباح خليل المؤيد عن ترحيبهم بالدكتور عادل سالم لما يملكه من كفاءة وخبرة طويلة في عالم المال والصيرفة، متطلعين إلى مساهماته اللافتة في تنمية أعمال البنك والمجموعة والارتقاء بمستوى نموذج عمله.
وأكدت السيدة صباح المؤيد أن تعيين الدكتور عادل عبد الله سالم يتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة للأعوام القادمة والتي تهدف إلى الارتقاء بما يوفره من تجربة مصرفية استثنائية لعملائه في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورًا للأفراد والشركات وإدارة الثروات، مُنوهةً بأن خبرة وكفاءة الدكتور عادل سالم ستسهم في ترسيخ مكانة البنك البارزة كأحد المؤسسات المالية الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي على مستوى المملكة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على رفع أدائه المالي والتشغيلي في السنوات القادمة.
ويملك الدكتور عادل سالم رصيدًا واسعًا من الخبرات في مجال تطوير الأعمال والصيرفة والتمويل بفضل تقلّده العديد من المناصب القيادية طوال مسيرته المصرفية الطويلة. وينضم الدكتور عادل سالم إلى بنك البركة الإسلامي بعد سنوات عديدة قضاها في قطاعات الأعمال والخدمات المالية والاتصالات، حيث شغل قبل انضمامه إلى البنك منصب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، وقبل ذلك منصب نائب المدير العام – مدير دعم الأعمال في شركة بنفت، فضلاً عن تبوؤه عدة مناصب مُهمة في بتلكو (شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية).
وعلق الدكتور عادل سالم بالقول: «يشرفني العمل رئيساً تنفيذياً لبنك رائد في العمل المصرفي الإسلامي بجانب فريق عمل موهوب. أنا فخور للغاية بالثقة التي منحني إياها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكلي حماس لخدمة هذه المؤسسة المالية العريقة لتحقيق أهدافها في النمو والازدهار والوصول إلى آفاق أرحب مستقبلاً. أتطلع إلى العمل من كثب مع فريق الإدارة التنفيذية وطواقم العمل في مختلف الدوائر والأقسام لتحقيق تلك الأهداف، وليحافظ البنك على ريادته في مجال العمل المصرفي الإسلامي على مستوى المملكة».
يذكر أن الدكتور عادل سالم حاصل على شهادة الدكتوراة في مجال الإدارة من كلية مونارك للأعمال في سويسرا، وشهادة الماجستير في مجال بحوث الأعمال من الكلية نفسها.
الجدير بالذكر أن بنك البركة الإسلامي هو إحدى الشركات التابعة لمجموعة البركة والتي تتميز بمكانتها الريادية بكونها مجموعة مالية إسلامية دولية لها وجود في 14 دولة، وتقدّم من خلال شركاتها المصرفية التابعة وشركاتها الزميلة المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزينة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء عبر ما يزيد عن 650 فرعا. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.
وفي الختام، أعرب مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي عن عميق شكره وتقديره إلى قيادة مملكة البحرين الرشيدة على ما توليه من اهتمام راسخ وما تقدمه من دعم لا محدود للمؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة، مُنوهً بالدور الجوهري لمصرف البحرين المركزي في ما يشهده القطاع من تطور متنامٍ وتقدم متواصل.
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