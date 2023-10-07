تزامنا مع منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية..إطلاق معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأهمية المحورية التي تشكلها إقامة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على أرض مملكة البحرين، نظراً إلى ما يمثله من ركيزة مهمة في عملية التنمية بالمملكة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023، الذي تتزامن إقامته مع المعرض المصاحب لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 خلال الفترة 9-11 أكتوبر، تعكس ما تحظى به المملكة من مكانة وسمعة إقليمية وعالمية في مجال تهيئة المقومات والبيئة الجاذبة للاستثمارات والمحفزة على الاستمرارية في استقطاب المزيد من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.
وأعرب محمد القائد عن ترحيبه بتنظيم الشركة الدولية للمعارض والتجارة « « OITE معرض كومكس التقني الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين، والذي يستقطب كبريات الشركات والعارضين لإبراز منتجاتهم وحلولهم التقنية ومشاريعهم المتصلة بالتقنية، وذلك بالتزامن مع المنتدى، مشيراً إلى دور مثل هذه المعارض في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة لاستضافة مختلف الفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.
ويعد معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023 الذي يقام لأول مرة بالمملكة بالتزامن مع منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض بقاعة العرض (8)، ضمن المعارض التقنية البارزة المقامة في المنطقة بتنظيم من شركة ( OITE )، حيث يمثل منصة تجمع بين الشركات وصانعي القرار والسياسات والمستثمرين، وتمثل إقامته إضافة لزخم المنتدى الذي يعد ضمن أهم الملتقيات في خارطة الفعاليات المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة.
من جانبه، أعرب عمرو باعبود الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض قائلا: «نحن سعداء بوجودنا في مملكة البحرين الشقيقة وإقامة معرض كومكس للتكنولوجيا بنسخته الاولى في مركز البحرين العالمي للمعارض حيث سيكون هذا المعرض مناسبة مهمة لمشاركة الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والعالمية لعرض أبرز الحلول التقنية والمبادرات في مجال التكنولوجيا وكذلك إبراز التطور المتسارع والمتنوع في هذا المجال المهم، حيث ان الدول الان تسعى وتتجه الى التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة. وقد تم اختيار إقامة هذا المعرض في مملكة البحرين نظرا إلى ما وصلت إليه من تقدم في هذا المجال. كما يزيدنا فخرا ان يكون افتتاح المعرض تحت الرعاية الكريمة للفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة الموقر وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات. كما نتقدم بالشكر والامتنان لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على دعمهم وتعاونهم لإقامة هذا المعرض، ونتطلع الى مشاركة التكنولوجيا والابتكار مع الجهات المعنية والمشاركين والزائرين لهذا الحدث المهم».
تجدر الإشارة إلى أن معرض كومكس البحرين سيستقطب لأول مرة عددًا واسعًا من الأجنحة المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بقاعة العرض رقم (8) بمركز البحرين العالمي للمعارض، منها جناح الوزارات والهيئات الحكومية. وللمشاركة في فعاليات المنتدى الذي سيركز هذا العام على موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أو معرض كومكس 2023 من المهتمين من قطاع العام والوزارات ومؤسسات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، والتسجيل عبر البريد الإلكتروني: registration@iga . gov . bh ، كما يمكن للأفراد من الزوار الراغبين في حضور المعرض مجاناً وذلك من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً، ولمزيد من المعلومات يمكنهم الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001.
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