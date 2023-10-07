تزامنا مع منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية..إطلاق معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأهمية‭ ‬المحورية‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬إقامة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تتزامن‭ ‬إقامته‭ ‬مع‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬لمنتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تهيئة‭ ‬المقومات‭ ‬والبيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والمحفزة‭ ‬على‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأعرب‭ ‬محمد‭ ‬القائد‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بتنظيم‭ ‬الشركة‭ ‬الدولية‭ ‬للمعارض‭ ‬والتجارة‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ OITE معرض‭ ‬كومكس‭ ‬التقني‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يستقطب‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والعارضين‭ ‬لإبراز‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وحلولهم‭ ‬التقنية‭ ‬ومشاريعهم‭ ‬المتصلة‭ ‬بالتقنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المنتدى،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بالمنطقة‭.‬

ويعد‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بقاعة‭ ‬العرض‭ (‬8‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬المعارض‭ ‬التقنية‭ ‬البارزة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬ OITE ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬وصانعي‭ ‬القرار‭ ‬والسياسات‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وتمثل‭ ‬إقامته‭ ‬إضافة‭ ‬لزخم‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المعنية‭ ‬بتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالمنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عمرو‭ ‬باعبود‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بوجودنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬وإقامة‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بنسخته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬لعرض‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وكذلك‭ ‬إبراز‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬والمتنوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الان‭ ‬تسعى‭ ‬وتتجه‭ ‬الى‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬يزيدنا‭ ‬فخرا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للفريق‭ ‬اول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬الموقر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬كما‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬ونتطلع‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمشاركين‭ ‬والزائرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين‭ ‬سيستقطب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عددًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬الأجنحة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بقاعة‭ ‬العرض‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬منها‭ ‬جناح‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭. ‬وللمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬سيركز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬أو‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬العام‭ ‬والوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ registration@iga ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬المعرض‭ ‬مجاناً‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحًا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬80008001‭. ‬