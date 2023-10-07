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التجاري الأردني يصدر تقريره الأول للاستدامة

10/7/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر البنك التجاري الأردني مؤخراً تقرير الاستدامة عن العام 2022 الذي يعد التقرير الأول للاستدامة على مستوى البنك، والذي تم اعداده وفقًا للمعايير المحددة من قبل هيئة المبادرة العالمية Global Reporting Initiative (GRI) وتماشياً مع الاهتمام العالمي المتزايد في التنمية المستدامة على مستوى الأفراد والمجتمعات، كما يعكس هذا التقرير التزام البنك التام بمبادئ ومعايير الإفصاح عن ممارساته البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام وفق القواعد التي أصدرتها بورصة عمان في عام 2022.

وحيث يوضح التقرير مساعي البنك، وهو من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية، وعضو فاعل ومنافس في القطاع المصرفي، للمحافظة والالتزام (بجدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030) والذي اعتمدته أغلب دول العالم، حيث تعتبر أهدافه وغاياته وثيقة عالمية، هدفها المحافظة على كوكب أكثر استدامة ومجتمعات أكثر ازدهاراً، ونمو اقتصادي دائم.

كما ويبرز توجهات البنك لتطبيق إجراءات الاستدامة في مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والمالية وغيرها، حيث حرص على دعم النمو الاخضر، وتقديم خدمات جديدة ومتطورة، وتحفيز الابتكار، وتمكين المرأة، وتطوير الموظفين، وزيادة المكاسب الصحية، اضافة الى توجهات البنك نحو تحقيق متطلبات الاستدامة، وتبني العديد من المبادرات التي تدعم هذه التوجهات، كمبادرات المحافظة على البيئة والحد من انبعاث الكربون ومنح العديد من قروض الطاقة المتجددة، وزيادة جهود تقليل النفايات واعادة التدوير، ومبادرة القافلة الخضراء، واجراءات استخدام الطاقة والموارد بكفاءة وغيرها.
كما قام البنك بالعديد من الأعمال التي تساهم في تعزيز رفاهية الموظفين داخل البنك وتعزز كفاءتهم، مع التركيز على الاجراءات التي قام بها البنك في مجال تمكين المرأة وتقليص الفجوة الجندرية بين الجنسين. كما تم تخصيص جزء من التقرير للإقراض والتمويل والاستثمار المسؤول، حيث تناول التقرير حجم وعدد القروض الممنوحة للشركات الناشئة والصغيرة، والقروض الصديقة للبيئة التي قام البنك بمنحها، كما اظهر التقرير ارتفاع نسبة تعامل البنك مع الموردين المحليين الى اجمالي تعاملاته.

وفي كلمته حول إصدار التقرير، صرح رئيس مجلس الإدارة / سعادة السيد ميشيل صايغ قائلاً: " الاستدامة في البنك التجاري ليست ظرفا طارئاً أو حدثاً استثنائياً، كما أن أنشطتها ليست منفصلة عن أعمال وأنشطة البنك المالية والمصرفية، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا ورسالتنا ومنهجيتنا الحالية وتوجهاتنا المستقبلية، نسعى دائماً ومنذ تأسيس البنك لتضمين العديد من البرامج والمبادرات في أعمال وسياسات البنك، أيماناً منّا بأهمية هذا الجانب في تحقيق الرفاهية للأفراد والمجتمعات، والمحافظة على مواردنا الطبيعية وديمومتها لخدمة الأجيال الحالية والقادمة".

ومن جانبه علّق المدير العام / السيد سيزر قولاجن، قائلاً:“ نحن سعداء جداً بإصدار تقريرنا الأول الذي يعكس سعينا المتواصل وعملنا الدؤوب وتطلعاتنا المستقبلية للنهوض بهذا الجانب، ومع كل ما قام به البنك في هذا المجال، فإننا ما زلنا في بداية الطريق، وما زال هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في مجال التنمية المستدامة التي تحتم علينا الالتزام ببذل الجهود واتباع الممارسات الكفيلة للمحافظة عليه، وجعلها جزءاً من استراتيجيتنا المستقبلية، وأن تكون ضمن أولوياتنا، جنباً الى جنب مع الأهداف المالية والتشغيلية للبنك، وصولاً لتحقيق غدٍ أفضل على مستوى الأفراد والمجتمع".

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