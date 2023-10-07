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60 مليار جنيه حجم إصدارات الصكوك في مصر

10/7/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدارات الصكوك في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الحالي بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي أن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية عالميا بلغت نحو 3.25 تريليون دولار في كانون الثاني 2023.
وصرح البلتاجي، خلال المؤتمر الإقليمي الأول، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي اليوم تحت عنوان أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، موضحا وجود نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة ، وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الأصل، وكانت من نوع الاجارة.
أوضح البلتاجي أن الصكوك بمعناها العام هي أداة ظهرت عام 1983 كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية وهي خاصة بملكية مشروعات وتعتمد على مشروع معين.
وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.
وبحسب البلتاجي تعد الصكوك أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء.
إلى ذلك، أكد محمد معيط وزير المالية، إن النجاح الذي تحقق للإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، يعد بمثابة“رسالة ثقة” قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات.
جاء ذلك في كلمة لمعيط ألقاها نيابة عنه مستشار وزير المالية محمد حجازي في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وأضاف، أن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها، والتي تتجاوز 30 % سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال. وأضاف: "لا شك أن الظروف الدولية الضاغطة حالياً، قد ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية، كأحد بدائل التمويل الفعالة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فيها، والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية، في ظل حالة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية حالياً، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة".
وتابع وزير المالية: "لعل تجربتنا في مصر تحمل الكثير من الدلالات ذات المغزى، الجديرة بالتأمل لنا ولمجتمع المهتمين بالصكوك".
وأردف: "لقد بدأ في مصر حوار مجتمعي ممتد عن الصكوك من كافة جوانبها منذ بداية الألفية الجديدة، شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل، والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، ورموز المجتمع، وذلك على فترات متفاوتة، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى توافق عام في مصر حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد ترجم كل ذلك في صياغة "قانون الصكوك السيادية" وهو القانون (138) في عام 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022، حيث وفر هذا القانون مظلة تشريعية فتحت الباب أمام دخول مصر سوق التمويل الإسلامي العالمي".-(وكالات)

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