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مسودة الإحصاءات: إجراء تعداد عام مرة كل 10 سنوات على الأقل

10/7/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






أظهرت مسودة القانون الجديد لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2023 التي نشرها ديوان التشريع والرأي أخيرا أنه سيتم منح الدائرة صلاحية إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر إلكترونية وربطها وتحليلها إحصائيا ودعم إنتاج وتزويد المؤشرات والمقارنات الدولية ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين إضافة إلى إنشاء مركز للتدريب الإحصائي.
وبحسب مسودة القانون الجديد، التي نشرها ديوان التشريع والرأي أخيرا، نص القانون على إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في مجالات المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأي مجالات آخرى تستدعي الحاجة إلى إجرائها شريطة أن تكون بطلب من مجلس الوزراء الذي يعود اليه أيضا تحديد مواعيد تنفيذ التعداد العام.
كما نصت مسودة القانون الجديد الذي سيصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على إلزام كل جهة رسمية بإنشاء وحدة تنظيمية تسمى الوحدة الإحصائية أو تسمية أي من الوحدات التنظمية لديها لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
وبموجب المسودة، فإن المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة من يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية مدير دائرة الإحصاءات و6 أشخاص ممثلين من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي إضافة إلى 3 أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تتولى هذه اللجنة المهام التالية: مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم اقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الإستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة، إلى جانب دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه، فضلا عن إبداء الرأي بالنظام الإحصائي والإحصاءات التي يتم تنفيذها.
وبحسب مسودة القانون فإن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة بنشر النتائج الإحصائية حسب الرزنامة الإحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات.
ووفق المسودة يهدف القانون الجديد إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمي، إضافة إلى إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها وفقا لأحكام القانون، وبما يتفق مع التوصيات الإحصائية المتعارف عليها عالميا.
وعرفت مسودة القانون نظام الإحصاء الوطني بأنه منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع وتجهيز وتحليل البيانات، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين.
ونصت المادة 19 من القانون وفق ما أوردت المسودة على ألغاء (قانون الإحصاءات العامة ) رقم (12) لسنة 2012، على ان يستمر العمل في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويأتي إصدار القانون الجديد بعد أن أدرجته خطة تحديث القطاع العام في الهيكل التنظيمي والحوكمة المحدد للعام 2024، وتوصية الخطة بإعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة، لتصبح مركزا إحصائيا وطنيا تفاعليا لجمع البيانات، ودعم رسم السياسات ووضع السيناريوهات، وصنع القرارات واستشراف المستقبل.
ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة أنشئت في أواخر عام 1949، وباشرت عملها بموجب قانون الإحصاءات رقم 24 لعام 1950، الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصلاحيات المعطاة لها. حيث بدأت الدائرة عملها الميداني والمكتبي بعدد متواضع من العاملين، وتم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية أساسية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعد إجراء أول تعداد للمساكن في عام 1952، وتقدير الحسابات القومية للمملكة أول نشاط إحصائي وطني كبير يتم تنفيذه من قبل الإحصاءات العامة.

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