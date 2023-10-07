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تحسن القطاع السياحي يوجب توفر إستراتيجيات تدفعه لمزيد من النمو

10/7/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






دعا خبراء في القطاع السياحي إلى وضع خطة إستراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على مستويات النمو في أعداد الزوار والاستثمار بما تم تحقيقه في القطاع.
ورجح هؤلاء أن يتجاوز الانتعاش الذي يشهده القطاع السياحي نتائج العام الذهبي للقطاع 2019 في ظل النشاط الذي تشهده المملكة منذ بداية العام الحالي.
وأكد الخبراء أن إعلان منظمة السياحة العالمية الأردن بالمركز التاسع على مستوى العالم في تصنيفات الوجهات السياحية الأفضل مؤشر مبشر للقطاع.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية أن الأردن قد حقق هذا المركز في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نموا خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام بتسجيله زيادة بلغت 23 % مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من العام 2019.
وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي، فإن أبرز المبادرات المقترحة ضمن محرك النمو "الأردن وجهة عالمية" والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات إن المملكة تشهد انتعاشا سياحيا ملحوظا منذ بداية العام الحالي.
وأكد عربيات أن إستراتيجية الهيئة مبنية على زيادة أعداد السياح التي ستنعكس على كافة المنشآت السياحية بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن النمو الذي يشهده الأردن بشهادة منظمة السياحة العالمية هو إنجاز يجب المحافظة عليه وتعزيزه من خلال العمل المشترك بين مختلف القطاعات السياحية.
وأشار عربيات إلى دور الهيئة في هذا النمو من خلال زيادة خطوط الطيران إلى المملكة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للطيران العارض ومنخفض التكاليف. وأوضح أن الهيئة تستهدف مختلف دول العالم لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح بهدف زيارة الأردن.
وبلغ عدد زوار المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 4.503.537 زائرا، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 % بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحققت المملكة ارتفاعا في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 38.5 % بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل عددهم إلى 3.756.538 سائحا، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3.651 مليار دينار وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن النمو الذي تشهده السياحة حاليا يعد الأقوى منذ عشر سنوات.
وأكد الخصاونة أن إعلان منظمة السياحة العالمية ما هو الا دليل عالمي على مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.
وبين أن السمعة الأمنية والسياحية للأردن جعلته مقصدا للسياح من مختلف دول العالم إضافة إلى أن إدارة الدولة وأدوات التسويق الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير وواضح بتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد الخصاونة ضرورة المحافظة على تلك الأرقام وتعزيزها من خلال العمل المشترك والمنظم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز مكانة السياحة في المملكة.
وأشار إلى أن الأرقام ستكون تاريخية حتى نهاية العام الحالي نظرا لارتفاع أعداد السياح بشكل واضح وملفت إضافة إلى أن الربع الأخير من هذا العام هو موسم قوي ونشط.
وطالب الخصاونة بتطوير المواقع السياحية وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها السائح مثل حافلات وغرف فندقية وتوفير عمالة متخصصة إضافة إلى وضع خطة تطوير شاملة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات السياحية بمعايير عالمية.
بدوره، أكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار أهمية العمل المشترك للحفاظ على النمو بأرقام قطاع السياحة.
وبين أن القطاع السياحي من أهم القطاعات لتنشيط الاقتصاد الوطني إذ يشكل ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب قعوار بضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القطاع خاصة في النقل السياحي ونقص الغرف الفندقية وتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية والأثرية.

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