Sunday, 08 October 2023 09:09 GMT

7.2 مليون مستخدم لـفيسبوك في المملكة

10/7/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






كشفت أرقام عالمية حديثة أن قاعدة مستخدمي "الفيسبوك" في الأردن توسعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتسجل أكثر من 7.2 مليون مستخدم من مختلف الأعمار يتفاعلون يوميا.
ومع وصول قاعدة مستخدمي الفيسبوك في الأردن إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 220 ألف مستخدم، وبنسبة تتجاوز3 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة مستخدمي الشبكة الاجتماعية المسجل في نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت قرابة 6.98 مليون مستخدم.
وذكرت الأرقام التي نشرها موقع "نابليون كات" المتخصص في احصاءات السوشال ميديا حول العالم، أن قاعدة مستخدمي الفيسبوك في الأردن مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي شكلت نسبة تصل إلى 66 % من إجمالي عدد سكان المملكة.
ومن جهة أخرى شكلت قاعدة مستخدمي الفيسبوك في الأردن نهاية الربع الثالث من العام الحالي نسبة تتجاوز الـ 92 % من إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الأردن والمقدر عددهم بحوالي 7.8 مليون مستخدم للهواتف الذكية.
وفي التفاصيل بينت الإحصاءات العالمية أن الذكور شكلوا نسبة تصل إلى 53.7 % من إجمالي عدد مستخدمي الفيسبوك في الأردن، والنسبة الباقية هي للإناث.
وبالنسبة للفئات العمرية المستخدمة للفيسبوك أوضحت الأرقام أن الفئة العمرية من 25 سنة إلى 34 سنة هي الفئة الأكبر من مستخدمي "الفيسبوك" بعدد 2.2 مليون مستخدم من هذه الأعمار، بحوالي الثلث من الإجمالي، وبنسبة تصل إلى 31 %.
وتعتبر شبكة الفيسبوك الأكثر شعبية واستخداما في الأردن من بين عشرات من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل وذلك لبساطة استخدام هذه الشبكة وإتاحتها الإمكانية لنشر المحتوى الرقمي المتنوع على شكل منشورات تحتوي النصوص والصور والفيديوهات.
وتتيح هذه الشبكة ، المملوكة اليوم لشركة "ميتا " العالمية المالكة أيضا لتطبيقات الواتساب والانستغرام والمسنجر، خدمات وتطبيقات للتراسل مثل الفيسبوك مسنجر وخدمات البث المباشر الفيديوي أمام جمهور المستخدمين عبر خدمة "الفيسبوك لايف".
وخلال فترة أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات للحجر المنزلي وحظر التجول والتباعد الاجتماعي كانت شبكة الإنترنت العالمية الأداة الرئيسية للأردنيين للتواصل مع معارفهم وأهلهم وأصدقائهم، كما انها تعتبر منصة اجتماعية جامعة لكل الأعمار في المجتمعات كونها توفر مزايا تناسب الجميع فضلا عن تقديمها خدمات تتيح التسويق والإعلام لشرائح الأفراد والمؤسسات والشركات.

MENAFN07102023000072011014ID1107206740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث