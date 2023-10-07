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تساؤلات حول مدى تطبيق بنود الكفالة الإلزامية للمركبات من غير الوكلاء

10/7/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






مع دخول تطبيق قرار إلزام التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء بتوقيع كفالة إلزامية في حال السيارات الجديدة على اختلاف فئاتها (بنزين، كهرباء، هايبرد)، تطفو على السطح تسأولات عدة لدى مواطنين حول إمكانية تطبيق كامل البنود التي تندرج في قرار الكفالة.
ومن هذه التساؤلات، من يضمن حق المستهلك في عدم العبث بعدادات المركبات والمسافة المقطوعة لها والمشترطة في القرار فوق ألف كيلو متر؟ إضافة إلى من يضمن حق المستهلك في الحصول على جميع الإصلاحات التي توفرها الكفالة بدون أن تترتب عليه أي تكاليف إضافية؟
ومن هذه التسأولات أيضا من يضمن أن تكون القطع المستخدمة في أعمال الإصلاح التي توفرها الكفالة ذات جودة وجديدة؟، إضافة إلى مدى ضمان أن تكون البرمجيات التي تتطلب تحديث نظام المركبة قانونية ومطابقة للشركة الصانعة، إلى جانب ذلك هل ستكون بطارية السيارات الكهربائية مغطاة بالكامل بالكفالة؟ وهل يوجد سقف مادي محدد لتغطية الكفالة؟
وماذا عن مسؤولية التاجر أمام المستهلك بعد الاتفاق مع مركز الصيانة المعتمد لتنفيذ الكفالة؟، وهل خضعت المراكز المتقدمة للاعتماد لتقديم الكفالة للتفتيش وتم التأكد من تطبيقها للشروط المنصوص عليها؟
مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي قال لـ"الغد" إن هناك التزاما واضحا من قبل التجار وأصحاب المعارض في تقديم الكفالة للمشترين الجدد.
وأكد الجالودي أن المديرية لم تتلق أي شكاوى من المواطنين منذ بدء تطبيق القرار، وأن كافة الوسائل متاحة أمام المواطنين للتقدم بأي شكاوى أو استفسار حول الكفالة الالزامية.
وبين الجالودي أن فرص التلاعب بالمسافة المقطوعة للمركبات المنصوص عليها في القرار تبدو ضئيلة وصعبة في ظل قدرة أي مشتر في الحصول على تقرير تفصيلي عن السيارة الراغب في شرائها بما في ذلك معرفة المسافة التي قطعتها قبل وصولها السوق المحلية، مشيرا إلى أن قرار الكفالة الالزامية لم يعالج هذه المسألة حتى اللحظة لكن القرار خاضع للمراجعة باستمرار، وفي حال ثبوت أي تلاعب من هذا النوع سيتم تحويل القضية إلى الادعاء العام.
وأوضح أن السقف المحدد للكفالة الالزامية مفتوح شريطة أن لا يتجاوز الثمن الذي تم على أساسه بيع المركبة، مؤكدا أن بطاريات السيارات الكهربائية مغطاة بالكامل في الكفالة الإلزامية.
وأشار الجالودي إلى أن خمسة مراكز صيانة استوفت الشروط اللازمة لتنفيذ الوكالة وبأنه من المتوقع أن يحصل مركزان جديدان على موافقات العمل بالوكالة خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن العقوبات التي تضمنها القرار في حال عدم الالتزام بالكفالة ضامن قوي على تنفيذ متطلبات القرار، وستكون رادعا حقيقيا أيضا للالتزام بالشروط المفروضة التي نص عليها القرار، موضحا أنه بعد ان يتم الاتفاق بين مراكز الصيانة والتجار فإن مراكز الصيانة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة على العمل ببنود القرار.
ويشار إلى أن خطة قرار إلزامية الوكالة قد نصت على انه في حال ثبوت مخالفة مركز الصيانة بالالتزامات التعاقدية بالكفالة يتم اتخاذ إجراءات عدة بحقها وهي كالتالي في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الأولى يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (50) ألف دينار، بينما في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثانية يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (100) ألف دينار، أما في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثالثة يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (150) ألف دينار، في حين إذ ما تم ثبوت مخالفة المركز للمرة الرابعة، يتم سحب اعتماده ومنعه من استقبال كفالات جديدة على أن تبقى الالتزامات السابقة لقرار المنع سارية المفعول لحين الانتهاء من سريان آخر كفالة لديه.
وكشف الجالودي أن العمل جار على تشكيل لجنة من عدة جهات تضم دائرة ترخيص المركبات ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والمختصين للتتفيش على مراكز الصيانة ومدى التزامها بالشروط المترتبة عليها وكذلك على التجار والمعارض ومدى تقيدهم بالقرار.
في المقابل، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات أن تطبيق قرار الكفالة الإلزامية خطوة إيجابية ومهمة لحماية حق المستهلك والمقتني للمركبات من أي تلاعب بالمركبة الراغب في شرائها إضافة إلى حماية حقه في الحصول على تعويض في حال ما كان هناك أي خلل في المركبة التي يتم اقتناؤها، موضحا أن هذا القرار سيقلل من فرص تعرض المستهلكين للاستغلال.
وأكد عبيدات لـ"الغد" أن قيمة الكفالة الالزامية التي تشكل نحو 5 % من قيمة المركبة تعد مرتفعة، وستنعكس على ارتفاع سعر المركبة على المواطنين وبنسب قد تصل 20 %، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقيمة الكفالة.
ودعا المواطنين الراغبين بشراء سيارات جديدة إلى ضرورة الاطلاع على السيرة الذاتية للسيارة التي تتيحها الكثير من أنواع الفحص الحديثة كفحص الكارسير والكارفاكس، للتأكد ان كان هناك تلاعب بالمسافة المقطوعة التي ينص عليها القرار، إضافة إلى وجوب الوعي بنوعية القطع التي تقوم مراكز الصيانة بإصلاحها ومدى توافقها مع نوع المركبة وجودتها.
وكان مجلس الوزراء قرر في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إخضاع السيارات الجديدة بكافة فئاتها (بنزين، هايبرد، كهرباء) لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء ويطبق قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، وتقدم عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7 % من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
ونصت خطة القرار على أن تعتمد الجهات التالية كمنفذ للكفالة؛ وكلاء السيارات، وشركات التأمين، شريطة توفر الحد الأدنى من هامش الملاءة المطلوبة بموجب تعليمات البنك المركزي حسب آخر بيانات مالية منشورة، وعقد تأمين يغطي الحد الأدنى من بنود الكفالة الإلزامية الموافق عليها من البنك المركزي حسب الأصول، واعتماد مراكز صيانة مسجلة حسب الأصول.
وبحسب خطة القرار تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.

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