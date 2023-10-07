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مصاطفة يظفر بفضية كراتيه الآسياد

10/7/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة اليوم بالميدالية الفضية لوزن تحت ٦٧ كغم، في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).

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