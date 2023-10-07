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سامسونوفا تصطدم بشفيونتك في نهائي بطولة الصين المفتوحة

10/7/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بكين - ضربت الروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة الـ 22 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، موعدا مع البولندية إيجا شفيونتك في نهائي بطولة الصين المفتوحة، بعد تغلبها على الكازاخية إلينا ريباكينا.
وتمكنت سامسونوفا من الإطاحة بريباكينا، المرشحة الخامسة للقب، بواقع 7-6 (9-7) و6-3 في ساعة و40 دقيقة، وتواجه سامسونوفا في النهائي شفيونتك، المصنفة الثانية عالميا، التي أطاحت في وقت سابق من أمس بالأميركية كوكو جوف.
وفي ساعة و19 دقيقة استطاعت شفيونتك، المرشحة الثانية للقب، التغلب على جوف، المرشحة الثالثة، بنتيجة 6-2 و6-3.
وتسعى شفيونتك للفوز باللقب الـ 16 في مشوارها والخامس هذا العام، بينما تأمل سامسونوفا في التتويج بأول ألقابها خلال العام الحالي، والخامس في مسيرتها.
بدوره، بلغ اليوناني ستيفانوس تيستيباس الدور الثالث من دورة شنغهاي الصينية للتنس للأساتذة (ذات الألف نقطة)، بفوز سهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.
وقال اللاعب المصنف سادسا عالميا بعد المباراة، إنه: "من الرائع عودة الجماهير، جيد أن الحكومة جعلت هذا ممكنا مرة أخرى، سعيد بالعودة إلى شنغهاي واللعب بين جميع مشجعيني الصينيين، لقد افتقدناكم".
ووصل تيستيباس إلى الدور نصف النهائي من الدورة في العام 2019، ولكن البطولة لم تنظم على مدى السنوات الثلاث التالية بسبب جائحة كوفيد 19.
وتأجلت مباريات مبكرة بسبب الأمطار، رغم أن معظم المشجعين كانوا يركزون على الملعب الرئيسي، حيث يواجه حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف نظيره التشيلياني كريستيان جارين. كما يلعب الإسباني المصنف ثانيا عالميا كارلوس ألكاراس في وقت لاحق أيضا.
ويتطلع ألكاراس إلى تقديم أداء قوي في الصين، لتقليص الفارق مع الغائب عن الدورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي.
تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، والتشيلي نيكولاس جاري، إلى ثالث أدوار بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، فيما أطاح ميدفيديف المرشح الثاني للقب، بالتشيلي كريستيان جارين بنتيجة 6-3 و6-3، ليواجه في الدور المقبل، الأميركي سيباستيان كوردا.
ومن ناحيته، فاز نيكولاس جاري، المرشح 22 للقب، على نظيره الفرنسي تيرينس أتمان بواقع 7-5 و6-2، وسيواجه جاري في الدور الثالث، الفائز بمواجهة الأميركي فرانسيس تيافو والإيطالي لورينزو سونيجو.
وبلغ الدور الثالث أيضا، الأميركي تومي بول، بعدما تغلب على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة 6-3 و6-0، كما تأهل الإيطالي ماتيو أرنالدي، بعد تغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بواقع 6-3 و3-6 و6-4. (وكالات)

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