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جائزة قطر الكبرى بوابة الهولندي فيرستابن لإحراز اللقب العالمي

10/7/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق الجائزة الكبرى القطري، المقرر اليوم على مضمار لوسيل، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
كما حقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار لوسيل، مسجلا دقيقة واحدة و428.27 ثانية، ومتفوقا على كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير سائقي فيراري، بفارق 334.0 ثانية و481.0 ثانية على الترتيب.
ووفقا لبرنامج السباق القطري، الذي تضمن سباقا قصيرا أمس، أجرى السائقون تجربة حرة واحدة فقط، أول من أمس على مضمار لوسيل، ويمكن لفيرستابن حسم تتويجه بلقب بطولة العالم، للموسم الثالث على التوالي، عبر السباق القطري، حيث يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 177 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز.
ويمكن لفرستابن أيضا حسم لقب بطولة العالم، في حال إنهائه بالمركز السادس على الأقل، أو إذا تفوق خلال السباق على بيريز بفارق ثلاث نقاط، حيث حقق فيرستابن 13 انتصارا خلال 16 سباقا، هذا الموسم حتى الآن.
وقد حقق رقما قياسيا بالفوز بعشرة سباقات متتالية، وغاب عن المنصة كواحد من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في سباق واحد فقط، فيما حسم ريد بول تتويجه بلقب فئة الصانعين، للموسم الثاني على التوالي، عبر سباق فورمولا 1 الياباني الذي أقيم قبل أسبوعين.
وفي الوقت الذي يقدم فيه فيرستابن، أفضل مستوياته بفوزه في 13 من أصل 16 سباقا في البطولة العالمية، يعاني هاميلتون لإيجاد أفضل أداء له هذا الموسم مع الصانع الألماني، إذ ابتعد للعام الثاني تواليا عن المنافسة على اللقب العالمي بعدما ظل نحو عقدين من المرشحين لحصده، وتوج خلالهما باللقب 7 مرات (رقم قياسي).
وعلى مدار 3 أيام، سيتجدد صراع من نوع خاص بين فيرستابن وهاميلتون على حلبة لوسيل الدولية إذ يسعى الهولندي إلى الفوز في قطر بالذات، والتتويج مبكرا بلقبه العالمي الثالث في الدوحة، وكسر عقدة واحدة من الحلبات الأربع التي أخفق في تحقيق الفوز بها، إلى جانب حلبات "الغارف" البرتغالية و"لاس فيغاس" الأميركية و"مارينا باي" بسنغافورة.
في الوقت الذي يتطلع فيه السائق البريطاني، إفساد أفراح فيرستابن الذي حرمه قبل عامين من إضافة لقب ثامن قياسي في البطولة العالمية، وذلك عبر التألق من جديد على حلبة لوسيل الدولية، كونه توج في النسخة الوحيدة للسباق القطري قبل عامين (ألغي العام الماضي لتنظيم مونديال قطر).
وفي حال نجاح هاميلتون في التفوق على فيرستابن في الدوحة، فإنه سيؤجل تتويج الأخير باللقب العالمي مؤقتا، وسيضيع عليه فرصة أن يصبح أول سائق منذ 4 عقود يحرز اللقب العالمي في السباق السريع الذي سيقام في جائزة قطر.
وكان البرازيلي نيلسون بيكيه، الذي أحرز لقبه العالمي، قبل 40 عاما خلال جائزة جنوب أفريقيا عام 1983، هو آخر سائق يحقق اللقب العالمي في السباق السريع، قبله تمكن 4 سائقين آخرين من حسم اللقب أيام السبت، وهم:
وسجل فيرستابن أسرع زمن خلال التجارب الحرة الأولى اليوم الجمعة، متقدما على سائقي فيراري، الإسباني كارلوس ساينز والفرنسي شارل لوكلير.
وقبل انطلاق سباق جائزة قطر، يتصدر فيرستابن الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 400 نقطة وبفارق 177 نقطة عن أقرب منافسيه المكسيكي سيرخيو بيريس 223 نقطة، في حين يأتي هاميلتون في المركز الثالث مع 190 نقطة.
ومنح فيرستابن بفوزه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الـ16 من البطولة العالمية، فريقه "ريد بول" لقب الصانعين للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث حقق الفريق هذا الموسم الفوز في 15 من أصل 16 سباقا أقيمت حتى الآن، ليتصدر بذلك قائمة الترتيب العام للصانعين برصيد 623 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مرسيدس صاحب المركز الثاني برصيد 305 نقاط.
وتتباين سيناريوهات تتويج فيرستابن في الدوحة، اهمها أن بإمكانه إنهاء السباق خارج النقاط أو الانسحاب من السباق، شريطة أن لا يحقق أقرب منافسيه المكسيكي بيريز اللقب، ويحتاج السائق الهولندي إلى 3 نقاط فقط للاحتفاظ بلقبه للعام الثالث تواليا، وهو أمر متاح أمامه في السباق السريع (سبرينت)، في حال احتلاله المركز الخامس على الأقل والذي يمنحه 4 نقاط، علما بأن بطل السباق يحصل على 8 نقاط.
كما أن السباق الرئيسي مساء اليوم سيكون بمثابة فرصة جديدة لفيرستابن في التتويج، حيث إن حصوله على المركز الثامن يمنحه 4 نقاط ستكون كفيلة بتتويجه دون الانتظار لنتائج الجولات الخمس المتبقية من البطولة العالمية. وفي حال تتويجه في قطر ستكون حلبة لوسيل الدولية هي الحلبة الـ22 التي يحقق فيها فيرستابن الفوز خلال مشاركاته الست في بطولة العالم حتى الآن مقابل إخفاقه في 3 حلبات.-(وكالات)

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