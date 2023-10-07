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قمة لاهبة بين آرسنال والسيتي.. واختبار صعب لبرشلونة

10/7/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن- يحل مانشستر سيتي "حامل اللقب" ضيفا ثقيلا على وصيفه آرسنال، عند الساعة 06:30 مساء اليوم، في مواجهة يمكن أن تحدد من جديد ملامح السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتضح بعد إن كانت البطولة ستشهد مرة أخرى سباقا بين فريقين على اللقب أو أن السباق على اللقب سيكون أكثر ازدحاما هذا الموسم.
وأكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة اليوم في العاصمة البريطانية، رغم أهميتها، فإنها لن تكون أهم مواجهة سيخوضها فريقه خلال الشهرين المقبلين.
لكن الأهم بالنسبة لمانشستر سيتي ستكون مباريات في الجولتين أو الثلاث المقبلة في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكنه من خلالها تأمين الصعود لمراحل خروج المغلوب مبكرا بعد أن بدأ دور المجموعات بفوزين متتاليين حتى الآن.
وتجاوز مانشستر سيتي، الذي جمع 18 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 6 انتصارات وخسارة واحدة، تأثيرات أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مطلع الأسبوع الماضي، وفاز 3-1 على لايبزيغ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفضل أهداف من فيل فودن وخوليان ألفاريز، وجيريمي دوكو، الأربعاء الماضي.
وإذا حافظ فريق غوارديولا على هذا المستوى فإنه يمكن أن يحجز، مبكرا، مكانه في دور الـ16 في البطولة الأوروبية الأولى للأندية ومن ثم يتحول كامل تركيزه بعد ذلك إلى الدوري المحلي خلال معظم فصل الشتاء.
وقال غوارديولا: "دوري أبطال أوروبا هو الأمر الأهم حتى الآن وحتى يستأنف ثانية في فبراير، ما أريده هو أن نكون من الفرق المنافسة فعليا على اللقب عند حلول فبراير واستئناف دوري الأبطال مجددا.. وأن نكون قريبين كثيرا من صدارة الدوري الإنجليزي، وأن ننجح في آخر 10 مباريات ببطولتنا، دعونا نفعل ذلك ثانية".
ونجحت هذه الطريقة في الموسم الماضي عندما تجاوز مانشستر سيتي المنافس آرسنال في النهاية وانتزع لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة من الموسم.
أما آرسنال، الذي جمع 17 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 5 انتصارات وتعادلين، فإنه ربما يجد المهمة أكثر صعوبة هذا الموسم بالنظر إلى ارتفاع سقف التوقعات والعودة بعد غياب استمر 6 أعوام إلى دوري الأبطال، حيث خسر الثلاثاء الماضي على ملعب لانس الفرنسي 2-1.
وأنهى آرسنال أيضًا مسيرة خسائر متتالية استمرت على مدار 8 مباريات أمام مانسشتر سيتي بالفوز بمباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، مطلع آب (أغسطس) الماضي، ما يصب في صالح الحالة النفسية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.
وطالب ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، بإيقاف سلسلة الهزائم أمام مانشستر سيتي، قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب الإمارات، حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن آرسنال لم يحقق أي فوز أمام المان سيتي منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة اليوم، سيرتفع عدد هزائم "الجانرز" إلى 13 مباراة.
وأبرز أرتيتا أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام أندية أخرى، وطالب لاعبيه بفعل نفس الشيء أمام مانشستر سيتي، وقال أرتيتا: "آرسنال لم يعرف طريق الانتصار في أولد ترافورد لنحو 18 عاما، و17 عاما في ستامفورد بريدج، وذلك قبل قدومي للجانرز، واستطعنا كسر سلسلة الهزائم، لذا دعونا نغير هذا الوضع".
وأضاف: "قلقي الوحيد هو جودة المنافس، وهذا لا شك فيه، وفي مباراة اليوم يجب أن نكون في أفضل حالاتنا طوال اللقاء".
واختتم حديثه بالقول: "في مثل هذه المباريات الكبرى، تحتاج للاعبين كبار لديهم موهبة يمكنهم الفوز بالمباراة".
من جانبه، يستعد برشلونة لخوض مباراة صعبة خارج ميدانه، عندما يحل ضيفا ثقيلاً على ملعب "نويفو لوس كارمينس"، لمواجهة غرناطة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، لحساب الجولة 9 من بطولة الدوري الإسباني بكرة القدم.
ورغم أن غرناطة يحتل المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، إلا أن هذه المواجهة تثير قلق المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق، بالإضافة إلى أن المواجهات المباشرة في الآونة الأخيرة لا تبشر بالتفاؤل.
ورغم فارق الجودة الكبير بين برشلونة وغرناطة، إلا أن آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين انتهت لمصلحة الفريق الأندلسي، بواقع انتصار وتعادلين، بينما لم يحقق البرسا أي فوز في هذه المباريات.
وتؤكد هذه الإحصائية أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة على تشافي هيرنانديز ولاعبيه، خاصة أن الفريق سيفتقد خدمات روبرت ليفاندوفسكي، والذي سينضم إلى قائمة المصابين الطويلة، التي تضم أيضاً كل من بيدري، رافينيا وفرينكي دي يونج.
وأكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه سيتأثر بغياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمام غرناطة، مشيرا في حديثه خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "لدينا غيابات مهمة، لكننا في حالة جيدة، ولدينا إحساس جيد بعد الانتصارات الصعبة، غرناطة من أقوى فرق الليغا على مستوى الناحية البدنية مع قوة هجومية كبيرة، صحيح أنهم يعانون في الدفاع، لكن دائما ما تكون المباريات ضد فرق باكو لوبيز مدرب غرناطة، صعبة".
وعن اللاعب الشاب فيرمين لوبيز، أشار: "قلت عدة مرات، أحب كيف يستخدم قدميه، وكيف يسدد من خارج المنطقة وكيف يستعرض، وإذا استمر بهذا الأداء، سيحصل على دقائق كثيرة".
وحول اللعب من دون ليفاندوفسكي، أجاب: "غيابه حساس للغاية. إنه هدافنا وقائد الفريق، لكن لدينا بدائل مثل جواو وفيران واللاعبين الشبان بو فيكتور وجويو، هناك خيارات متاحة، ويمكن لفيرمين نفسه أن يلعب كمهاجم وهمي، مثلما فعل مع فريق الشباب".
واستطرد: "فلسفتنا لا تتغير من دون ليفاندوفسكي، لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمنافس؛ لأنه يثير الخوف، سنحاول أن يلعب مكانه لاعب بنفس الأداء، ولكن من الصعب استبدال نجم مثله".
وبسؤاله عن إمكانية إقامة نهائي كأس العالم 2030 في كامب نو، أشار: "نعم، بالطبع، كامب نو هو الملعب الأكثر كفاءة في العالم".
وعن أسلوبه في اللقاء، أوضح: "علينا أن نرى كيف سنلعب، ولكن دائمًا نتجه للهجوم، سواء لعبنا بـ 3 مهاجمين أو 4 لاعبين في الوسط، الفلسفة لا تتغير".
وحول سبب عدم استقبال الأهداف في دوري الأبطال، أجاب: "فلسفتنا هي الدفاع باستخدام الكرة، إذا استطعنا الاحتفاظ بالكرة بنسبة 80 % فهذا أفضل، ولكن هذا يتطلب التحلي بالعدوانية في الهجوم أيضا".
واستكمل: "فريق بورتو لم يتيح لنا ذلك، إن أرقام بورتو في ملعبهم مذهلة، حيث لم يخسروا سوى مباراة واحدة من أصل 20، ولكن الهدف هو الاحتفاظ بالكرة".
وأشار تشافي، أن بيدري هو الأقرب إلى العودة من باقي اللاعبين المصابين، لافتا: "دي يونج واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، ولذلك يتفاجأ بانتقادات البعض له. إنه برشلونة، وهكذا تسير الأمور هنا".
واختتم: "آمل أن أصل إلى 200 مباراة مع برشلونة، نعم، ليس هناك شك في أن هذا هو أكثر الأندية تطلبًا في العالم، لأنه الوحيد الذي يطلب الفوز واللعب بشكل جيد وأن تكون هناك دائمًا إيجابية. إنه النادي الوحيد في العالم الذي
يعمل هكذا".-(وكالات)

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