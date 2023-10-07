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انتصارات للإنجليزية وكفريوبا والجليل بـسلة الناشئين

10/7/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حسم فريق الإنجليزية مواجهة القمة التقليدية أمام منافسه الأرثوذكسي (68-50)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة.
وبرز في المباراة التي أقيمت أول من أمس، سعيد الخوالدة في اللقاء من جانب لاعبي الإنجليزية بتسجيله 19 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة بفاعلية 22، فيما كان فيصل أيوب اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.
وحقق فريق كفريوبا، فوزا مثيرا على فريق بيت ايدس بنتيجة (48-46)، في لقاء جمعهما بصالة الحسن للشباب في إربد ضمن الجولة التاسعة، وبرز فيه اللاعب قيس العواد من جانب كفريوبا بتسجيله 8 نقاط و25 متابعة و5 ستيل بفاعلية 25، فيما كان بدرالدين نايف اللاعب الأبرز من جانب بيت ايدس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و17 متابعة وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 21. ولم يواجه فريق الجليل صعوبات في تخطي عقبة الأشرفية (76-31)، في لقاء برز فيه جون شوز من جانب لاعبي الجليل بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 32 نقطة و14 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 37، فيما كان اللاعب عمر بني ارشيد أفضل مسجل من جانب فريق الأشرفية بـ14 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة.
وتشارك الإنجليزية صدارة الترتيب مع اتحاد عمان برصيد 15 نقطة لكل منهما، ويأتي الأرثوذكسي والجليل في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 14 نقطة لكل فريق، وحل شباب بشرى خامسا برصيد 13 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية في المركز الثامن والأخير برصيد 9 نقاط.

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