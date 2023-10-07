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شعبية الدوري السعودي تدفع لتأسيس روابط مشجعين في الأردن

10/7/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- في ظاهرة غير مسبوقة، بدأ المشجع الأردني يتجه إلى المقاهي وبأعداد كبيرة، لحضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، التي تضم نخبة من نجوم الكرة في العالم، قبل أن تتطور الأمور إلى تأسيس روابط المشجعين للأندية السعودية في الأردن.
ولم يعتد المواطن الأردني، على الذهاب إلى المقاهي الشعبية من أجل مشاهدة المباريات العربية، حيث كانت التجمعات خلال السنوات الماضية تستهدف المباريات الأوروبية، وأشهرها التي يكون فيها ريال مدريد وبرشلونة.
وتغير الوضع بصورة ملحوظة خلال الموسم الحالي ومنتصف الموسم الماضي، وتحديدا بعد قدوم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي، ما جعل الأنظار تتجه لدوري روشن، لتزداد المتابعة مع بداية الموسم الحالي، في ظل التعاقدات الكبيرة والمميزة التي أبرمتها الأندية السعودية.
ويضم فريق الهلال: نجوما مميزة مثل البرازيليين نيمار ومالكوم والصربيان سافيتش وميتروفيتش والسنغالي كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو، فيما يضم الاتحاد لاعبين مميزين مثل: الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي، والبرازيليين فابينهو وكورنادو ورومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وجلب النصر أيضا، السنغالي ماني والكرواتي بروزوفيتش والبرازيليان تاليسكا وتيليس، فيما تعاقد الأهلي مع البرازيلي فيرمينيو والعاجي كيسيه والفرنسي ماكسيمان والجزائري رياض محرز.
وأصبح الدوري السعودي محط أنظار جماهير العالم بأكمله، بحيث تتمتع المباريات بحضور جماهيري غير مسبوق، إلى جانب الإثارة والمتعة من حيث المستويات الفنية والإمكانيات العالية، عدا عن النقل التلفزيوني المميز، وغيرها من المحفزات التي تجعل محبي الكرة من الدول كافة، يتجهون للسعودية ومتابعة المباريات من المدرجات. وارتأى عدد جيد من عشاق جماهير فريق اتحاد جدة السعودي، التجمع في إحدى مقاهي العاصمة أول من أمس، من أجل متابعة مباراة فريقهم المفضل أمام الأهلي في "ديربي جدة" لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي انتهت نتيجتها لصالح الأخير بهدف دون مقابل.
وشهد التجمع، حضور عدد كبير من عشاق "النمور" الذين حرصوا على الالتقاء ببعضهم البعض للمرة الأولى، إلى جانب تفاعلهم مع أهازيج الاتحاد الجديدة والقديمة بهدف مؤازرة الفريق من وسط المملكة الأردنية نحو غرب المملكة العربية السعودية، إلا أن النتيجة النهائية للمباراة لم تسر خاطرهم بعد الخسارة للمرة الأولى في الديربي العام 2020.
وينوي القائمون على هذا التجمع، الدعوة إلى تجمعات بأعداد أكبر خلال المباريات المقبلة، إلى جانب تشكيل رابطة رسمية لجماهير الاتحاد في الأردن معتمدة من قبل عميد الأندية السعودية، بحيث تتوسع النشاطات لاحقا من خلال إقامة رحلات سفر إلى جدة لمتابعة المباريات من الملعب.
ويتحدث إسماعيل عزارة أحد القائمين على التجمع الجماهيري، "أن فكرة التقاء "الاتحاديين" في مكان واحد جاءت عبر إحدى المجموعات على "واتس آب"، من خلال ملاحظته وعدد من أصدقائه مدى ازدياد شعبية نادي الاتحاد عند المواطنيين، من خلال ارتداء التيشرت الخاص بالفريق في الأماكن العامة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية".
وأشار عزارة في حديثه لـ "الغد"، إلى أنه بجهود عشاق النادي في الأردن، تم العمل على ترتيب لقاء للجماهير لمتابعة مباراة الأهلي، من أجل التعرف إلى جميع محبي النادي بهدف زيادة النشاطات المتعلقة بالنادي، موضحا أن التجمع لمشاهدة "الديربي" ما كان إلا بداية توسع الفكرة وتشكيل الرابطة التي ستأخذ صدى واسعا حسب رأيه، بحيث سيزداد عدد المنضمين لهم لاحقا.
من جهته، ذكر عبد اللطيف الشمري، وهو أحد العاشقين لفريق الاتحاد منذ سنوات طويلة، والذي حرص أيضا على متابعة جميع مباريات الفريق النسوي من المدرجات بالبطولة الأردنية السعودية مؤخرا، بأن عشقه للفريق يجعله يوافق على أي فكرة تزيد من محبته للفريق، وشعوره أنه جزء من المنظومة "الاتحادية".
وبين الشمري، أن حصول الاتحاد على لقب الدوري الموسم الماضي، بعد غياب طويل عن منصات التتويج، جعل عشاق الفريق في الأردن وغيره من الدول يفكرون بإنشاء روابط والظهور بصورة أوسع خلال الفترة الحالية، متمنيا بأن يعود فريقه إلى منصة التتويج ويظفر بلقب دوري أبطال آسيا.
وعبر المشجع محمد الدعجة، عن سعادته بمتابعة المباراة وسط عدد جيد من مشجعي نادي الاتحاد في الأردن، مشجعا على فكرة توسيع الرابطة والحضور المستمر لجميع مباريات الفريق سواء في البطولة المحلية أو الآسيوية.

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