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الفيصلي يدخل مرحلة جديدة.. الفاخوري يستعد للزفاف ويلوم الوحدات للتشهير به

10/7/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الفاخوري يستعد لحفل الزفاف.. ويلوم الوحدات للتشهير به
 يستعد حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، لحفل زفافه المنتظر اقامته قريبا، وفقا لارتباطاته مع ناديه.
ويعتزم الفاخوري استثمار فترة التوقف المقبلة، في ظل عدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني، لاقامة حفل الزفاف، حيث ينتظر الانتهاء من مباراة الوحدات مع الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، تمهيد لتحديد موعد حفل زفافه.
إلى ذلك تمنى الفاخوري على الوحدات، الخروج باعتذار علني، بسبب التشهير به، من خلال عقوبة اتخذت بحقه في الكويت، وتم الإشارة إليها بسوء سلوك رغم أنها لا تستدعي ذلك.
وخلال اجتماع الإدارة مع اللاعبين في عمان قبل أيام قليلة، شرح الفاخوري ما حصل معه، لافتا إلى مشادة جرت بينه وبين مدرب اللياقة في الفندق، خلال عملية إحماء في أحد غرف الفندق.
وبين الفاخوري أن ما جرى يحصل في أي فريق، وهو أمر لا يعتبر من الكبائر، بعكس ما تظهره عقوبة النادي التي وصفت ما جرى بسوء سلوك، ما دفع الجماهير للتأويل بشأن ما جرى، حيث ذهب البعض بعيدا بتفكيره، ما تسبب في الإساءة للحارس وتشويه صورته أمام محبيه.
كما اعتبر الفاخوري أن ما جرى تسبب في فقدانه لمقعده في المنتخب الوطني، وهو ما أيده الكثيرون الذين أشاروا إلى أن إدارة الوحدات كان بإمكانها حل الموضوع داخليا، وعدم التشهير بالحارس، واللجوء إلى معاقبته داخليا وليس أمام العالم، بل وترحيله من الكويت وكأنه اقترف جرما كبيرا.
قاسم يطالب الرمثا بمستحقاته ويرفض الشكوى لأجل الجمهور
 يواصل المدرب اسامة قاسم، مطالبته لإدارة نادي الرمثا، بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، بعد أن أشرف على تدريب الفريق في فترة سابقة.
وأجرى قاسم أخيرا مكالمة مع الإدارة، للمطالبة بمستحقاته، دون أن يحصل على رد إيجابي، الأمر الذي اشعره بالحزن والضيق.
مقرب من المدرب قاسم، أكد أن أسامة لا يرغب في تقديم شكوى ضد الرمثا، احتراما وتقديرا لاسم النادي وتاريخه وجمهوره الكبير.
وأضاف: قاسم يشعر بالظلم لتأخر مستحقاته كثيرا، رغم حصول الرمثا على مبالغ مالية متعددة في الفترة الماضية، ولكنه بنفس الوقت يجعل الشكوى الخيار الأخير، تقديرا للنادي وجماهيره التي يبادلها الحب والتقدير.
المنسف.. مكافأة لنجوم التايكواندو في الصين
 حرص أحد المشجعين الأردنيين في الصين، على دعوة نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو لتناول المنسف، تقديرا لما حققوه من إنجازات للأردن في جميع المشاركات الخارجية، والتي كان آخرها الفوز بثلاث ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
وحرص المشجع الأردني على دعوة اللاعبين لتناول المنسف، مؤكدا لهم مدى اعتزاز الأردنيين بما يحققه هذا المنتخب من نتائج لافتة.
بدوره وجه المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، الشكر والتقدير للمشجع، مؤكدا أن ما يحققه منتخب التايكواندو يأتي لمؤسسية اتحاد اللعبة في العمل الممنهج، وحرص اللاعبين على تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل الخارجية.
العرب يقدم إفادته للاتحاد الماليزي أملا في انفراج أزمته
 قدم اللاعب الأردني يزن العرب، إفادته لنادي سيلانغور الماليزي، الذي قام بدوره برفع هذه الإفادة للاتحاد الماليزي لكرة القدم، أملا في تطورات إيجابية لاحقة.
وكان سيلانغور أعلن عن فسخ عقد العرب، بسبب ركله للحكم في أحد المباريات بالكأس، ما دفع المحترف الأردني لتوضيح ما جرى، أملا في تفادي عقوبات قاسية، قد تتخطى فسخ العقد.
ويأمل العرب أن تساهم إفادته في توضيح بعض التفاصيل، التي من شأنها تخفيف عقوبته، علما أن اللاعب سبق وأن أصدر بيانا اعتذر فيه عما حدث.
النجوم يشاركون علوان فرحته
 شارك عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية في المنتخب والأندية، زميلهم اللاعب علي علوان فرحته أول من أمس، والمتمثلة بخطوبته.
وتصدر النائب الحالي ورئيس نادي الجزيرة الأسبق محمد المحارمة "جاهة" علوان، حيث قام بطلب العروس، وسط حضور حشد كبير من المدعوين.
واستثمر علوان المحترف في فريق الشمال القطري، فترة التوقف الدولية للاقدام على هذه الخطوة.
الفيصلي يبدأ مرحلة جديدة
 دخل الفيصلي في مرحلة جديدة، عندما بدأ في مفاوضات مع المدرب التونسي غازي الغرايري لفسخ عقده، ودخل الفيصلي في مفاوضات مع المدرب جمال محمود لعيينه مديرا فنيا قبل ان تفشل المفاوضات بسبب تواجد المدرب في الهيئة العامة لنادي الوحدات.
ويواصل الفيصلي البحث عن مدرب جديد فيما هناك اراء تطالب باستمرار الغرايري بانتظار اتضاح الخطوة التالية للفيصلي.
عبير الرنتيسي منسقا عاما في كأس آسيا للرجال لكرة القدم
 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي كمنسق عام في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة في قطر مطلع العام المقبل.
وستكون الرنتيسي بموجب ذلك أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة.
وستتولى الرنتيسي هذه المهام نظير ما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات والبطولات.
وإلى جانب تكليفها بمراقبة عدد كبير من المباريات الدولية، سبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا مؤخراً، كما تولت هذه المهام أيضاً في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.
وتحضيرا لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 الحالي، وخصصت لكافة المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا أيضاً في ورشة عمل مماثلة لمدراء المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.
وعبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.
كما أكدت امتنانها لاتحاد غرب آسيا الذي يولي القطاع النسوي أهمية كبيرة من خلال البرامج التي يحرص على تنفيذها لتنميته وتقدمه، سواء عبر البطولات التي تشمل كافة الفئات العمرية أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية التي يعقدها منذ سنوات والتي أسهمت بشكل واضح بتعزيز حضور كرة القدم النسوية في الإقليم ونقله إلى المستوى القاري والدولي.
"النشامى" يلتقي الأولمبي وديا
 يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، لقاء وديا مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، وذلك يوم 14 الشهر الحالي.
وتأتي هذه المباراة الودية، بعد يوم من لقاء المنتخب الوطني "النشامى" مع منتخب إيران في البطولة الودية الرباعية التي تستضيفها الأردن اعتبارا من يوم 13 الشهر الحالي.
ويهدف مدرب منتخب النشامى الحسين عموتة، من هذه المباراة، للوقوف على جاهزية اللاعبين الذين لن يشاركوا أمام إيران.
يشار إلى أن المنتخب الأولمبي غادر أمس إلى مصر للقاء منتخبها الأولمبي وديا، يوم 12 الشهر الحالي، قبل العودة إلى عمان يوم 13 استعدادا للقاء منتخب النشامى في اليوم التالي.

كواليس النجوم
. أكثر من عضو في مجلس إدارة أندية بدوري المحترفين، يشعرون بالغضب الشديد بسبب تهميشهم داخل مجلس الإدارة، لدرجة أنهم يعلمون باخبار النادي وقراراته من الجمهور أو مواقع التواصل الاجتماعي.
. المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، يبدأ اليوم معسكره التدريبي في تركيا، استعدادا للمنافسات المقبلة.. المنتخب يقوده المدرب الهولندي بيتر، ويساعده بشار بني ياسين.
. المنسق الإعلامي لفريق النادي الفيصلي راضي الزواهرة، يعمل حاليا عمل المدير الإداري، عقب استقالة المدير الإداري نضال العساف، بانتظار أن تبت الإدارة باستقالة العساف.
. اللاعبة لانا فراس، تعتبر قريبة من الاحتراف في نادي الشباب السعودي لكرة القدم.

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