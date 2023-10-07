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شباب الحسين يدرس المشاركة في طائرة الأندية العربية محاصرا بالصعوبات

10/7/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن إدارة شباب الحسين تدرس مشاركته الفريق في بطولة الأندية محاصرا بالصعوبات، مشيرا أن مجلس الإدارة تسلم خطاب الاتحاد الأردني الرامي إلى تحديد مواعد إقامة البطولة في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.
وحول توضيح الصعوبات المالية التي تقلق شباب الحسين، أجاب السيد: " تتصدر الصعوبات المالية محور نقاش قرار المشاركة، ورغم أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، الأمر الذي خفض من تكاليف المشاركة الخارجية، ذلك أن خزينة النادي مرهقة ماليا، وتجهيز الفريق يحتاج إلى تكاليف مالية باهظة، من حيث تجديد عقود الجهاز الفني والطبي واللاعبين، واستقطاب المحترفين، والرواتب الشهرية ومصاريف التدريبات والمعسكرات الاستعدادية للفريق بطل جميع ألقاب الموسم-الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن والشاطئية وجميع الفئات العمرية، والذي أهله لخطف كأس التميز الذي استحدثه اتحاد الكرة الطائرة بالموسم الماضي".
وتابع :"وبحسبة مالية بسيطة، نجد أن تكاليف ما نصرف على نشاط الكرة الطائرة عامة، والفريق الأول خاصة، يفوق ما يدخل خزينة النادي من عوائد مالية، في الوقت الذي لم ندخر جهدا في مجلس إدارة النادي، في جلب الدعم من رجال الأعمال ومحبي نادي شباب الحسين، وأن كان هذا حال الرياضة والأندية المحلية في مختلف النشاطات، إلا أنه يشكل لنا هاجسا مقلقا من موسم إلى آخر، في ظل ارتفاع سقف طموحات الطائرة الشبابية محليا وخارجيا من موسم إلى آخر.
وفند السيد الصعوبات الفنية قائلا: "تؤرقنا التكاليف المالية في تجهيز الفريق من النواحي الفنية، في ظل أجندة مشاركتنا المحلية والعربية والإقليمية غير المترابطة، حيث أن البطولة العربية في شهر شباط (فبراير) المقبل، ويتبعها بطولة أندية غرب آسيا في آذار (مارس) المقبل، ما يفرض علينا البدء بتجميع الفريق واستقطاب المحترفين منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولتباعد مواعيد البطولات المحلية، وعدم قدرتنا المالية على تجميع الفريق طوال العام، وسداد فاتورة اعداده ومستحقات منظومته والمحترفين، سنلجأ إلى إيقاف التدريبات، ومن ثم تجميعه في آيار (مايو) المقبل، للمشاركة في بطولة الأردن المحددة في تموز (يوليو) المقبل، وبعد اتهاء البطولة سنوقف ايضا التدريبات بسبب المعضلة المالية، ونعود إلى تجميع الفريق من جديد في شهر آب (أغسطس) المقبل، ومن الممكن أن نضطر لاستقطاب محترفين جدد، للمشاركة في بطولة الدوري المحددة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
وأردف قائلا : "استغرب موافقة أندية الدرجة الممتازة، في اجتماعها الأخير مع اتحاد اللعبة لمناقشة أجندة الموسم، على تواريخ انطلاق المسابقات المحلية المتباعدة، وبالأخص انطلاق الدوري في تشرين الأول المقبل، ذلك أن جميع الاندية تعاني ماليا، ولن تستطيع تجميع فرقها على مدار الموسم، لارتفاع قيمة فاتورة الصرف المالية، وخزائنها تعاني الأمرين ماليا، وهو الأمر يدفعنا إلى دراسة الموضوع بعناية فائقة، في الوقت الذي يؤكد فيه شباب الحسين عن بحثه إلى فرض حضور الطائرة الأردنية، وإسعاد جماهيره الوفية بحصد الألقاب المحلية، ونثر ألقه في المشاركات العربية والإقليمية، ولعل مشاركته المميزة في بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان بالموسم الماضي، تعكس حرصه على تحقيق ذلك، لكن الصعوبات المالية تبقى هاجسنا من مسوم إلى آخر".
ويذكر أن فريق شباب الحسين توج بجميع ألقاب المنافسات المحلية، وحمل كؤوس الدوري والسوبر وكأس الأردن وكأس "الشاطئية"، وهيمنت فرق الفئات العمرية على ألقاب فئاتها بالموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة في بطولة أندية غرب آسيا في عمان، حينما حل بالمركز السادس بعد أن خرج بانتصارين على النبي إلياس الفلسطيني وعُمان العماني بنتيجة 3-0، واقترب من الوقوف بين الأربعة الكبار لولا خسارته الصعبة رغم تقدمه، أمام الكويت الكويتي 2-3، وقدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري البطل، وخسر أمامه 1-3، في لقاء شهد خسارته شوطا ماراثونيا بنتيجة 34-36، مما قدمه ليحمل كأس التميز-المجموع- العام، الذي منحه اتحاد الكرة الطائرة على هامش حفل تكريم الفريق مؤخرا.

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