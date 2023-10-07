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عطاري يتوج بآخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

10/7/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توج السائق مصطفى عطاري، بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، والذي أقيم أول من أمس على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن،‏‏ ‏بينما جاء ‏السائق شاكر جويحان ‏بالمركز الثاني، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث.
وشهد السباق مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان، وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزءا من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهرت جلية سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏
- الترتيب العام للسباق، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة، الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة، الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.32.495 دقيقة، السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة، السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة، الثامن: رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة، التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة، العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏- الترتيب العام للدفع الرباعي، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏- الترتيب العام للدفع الخلفي،‏ الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة، الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة، الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.‏ ‏
الترتيب العام للدفع الأمامي‏، الأول: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة، الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محققا أفضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة، الثالث: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.‏
‏- أبطال الكؤوس والفئات‎، الفئة 1: هشام النجار، كأس ‏‎2B‎‏: شاكر جويحان، كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري،‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبد شيكاخوا، كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص،‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎، كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة،‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة،‎‏ كأس ‏‎ 5A:أحمد جانخوت،‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: رائد دهشان، كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي، الفئة 20 - السيارات الكهربائية: حمزة القيسي، ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان، كأس المبتدئين: ‏إستبرق كمال.‏

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